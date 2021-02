Sennheiser veut vendre sa division grand public

C’est une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe dans le monde de l’audio. Sennheiser, fondée en 1945, va se séparer de sa division grand public. La marque cherche « un partenaire solide pour investir dans son activité ». Aucune offre n’a été formulée pour le moment.

Dans un communiqué, publié hier, Sennheiser dresse le bilan de ses activités. La marque allemande s’est intéressée à chacune de ses quatre divisions. « Dans tous ces domaines, nous voyons un grand potentiel de croissance. En même temps, ils se caractérisent pas différents groupes de clients, leurs exigences, leurs cycles de vie et la dynamique du marché » constate Andreas Sennheiser PDG de la firme. Une mode de fonctionnement qui ne semble plus convenir à l’entreprise fondée en 1945. Elle annonce qu’elle est prête à se séparer de son activité auprès du grand public, pour se concentrer sur les divisions Pro Audio, Business Communication et Neumann. « Pour pouvoir exploiter au mieux le potentiel de chacun de ces marchés, nous concentrons nos propres ressources sur les trois domaines d’activité du pôle Professionnel et recherchons un partenaire solide pour investir dans notre division Consumer » ajoute Daniel Sennheiser, l’autre PDG de l’entreprise. Il faut dire que si Sennheiser tient une place de choix sur le marché professionnel, la concurrence pour ce qui est des appareils audio grand public est plutôt rude.

Encore aucune offre pour le moment

Dans son communiqué, Sennheiser précise que pour le moment aucune discussion n’a été engagée. Elle précise en revanche que cela devrait se faire assez rapidement. « Nos produits sont réputés pour offrir le meilleur son et une expérience sonore unique. Ces aspects cruciaux sont au cœur de la décision d’achat de nos clients dans nos casques Premium, nos produits pour les audiophiles et nos barres de son » explique Daniel Sennheiser. « En parallèle, il est important d’augmenter la visibilité sur le marché afin de pouvoir atteindre une croissance durable ». Reste à voir désormais à quelle entreprise cette tâche sera confiée.