Avec ce capteur, les futurs smartphones s’approcheront des reflex

Un fabricant de capteur photo pour smartphone vient de dévoiler l’OV50A, un capteur de 50 MP qui promet d’excellentes performances, notamment en matière d’autofocus.

Omnivision, un fabricant de capteurs photo pour smartphone, vient tout juste de dévoiler un nouveau modèle, l’OV50A. Derrière ce nom de code se cache un capteur de 50 MP 1/1,5 pouce qui offre une couverture de mise au point à détection de phase de 100%, une véritable prouesse pour un capteur de smartphone. Pour cela, le constructeur s’appuie sur une technologie de sa conception baptisée PureCel Plus-S, offrant une mise au point à détection de phases sur quatre d’entre elles (QPD) au lieu de l’habituelle mise au point à détection de phase sur 2×2 zones. Dans les faits, un smartphone équipé d’un tel capteur pourrait réaliser sa mise au point bien plus rapidement et efficacement, à la manière d’un reflex.

« Le QPD permet une mise au point automatique à détection de phase 2×2 (PDAF) sur l’ensemble de la matrice d’images du capteur, pour une couverture de 100%. Contrairement aux technologies PDAF, qui ne capturent que 3 à 6% des données de détection de phase, QPD capture de manière unique 100% de ces données pour un calcul de distance amélioré et une mise au point automatique plus rapide » explique Omnivision dans son communiqué.

Non seulement ce capteur permettrait une meilleure mise au point, qui fonctionnerait un peu à la manière du célèbre AF Dual Pixel de Canon — réputé pour sa fiabilité — mais il offrirait d’autres avantages. L’entreprise promet « de meilleures performances en basse lumière », mais aussi la possibilité de shooter en 8K à 30 images par seconde, en 4K à 90 images par seconde et en 1080 jusque’à 240 images par seconde. Selon Omnivision, ce capteur sera mis sur le marché à partir du deuxième trimestre 2021, et pourra servir aussi bien de caméra principale que d’ultra grand-angle. L’entreprise n’a cité aucun constructeur de smartphone comme potentiel client.