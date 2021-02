Netflix : Tim Burton prépare une série sur Mercredi Adams

Netflix continue d’ajouter des réalisateurs prestigieux à son offre. Après Martin Scorsese, David Fincher et Alfonso Cuaron, la plateforme a débauché Tim Burton pour une nouvelle série. Baptisée Wednesday, elle s’intéressera à Mercredi Adams.

Le maître du fantastique et de l’étrange débarque sur Netflix. La plateforme, qui a déjà signé avec des grands noms du 7e art, diffusera la première série live-action du réalisateur de Sleepy Hollow. Sur Twitter, elle donne quelques éléments de l’intrigue de Wedneday. On suivra visiblement les aventures de Mercredi Adams pendant ses années d’études à la Nevermore Academy. Une épopée que Netflix qualifie déjà de « fantastique et pleine de mystères » et qui s’intéressera « aux tentatives de Mercredi pour maîtriser sa capacité psychique émergente, contrecarrer une frénésie meurtrière monstrueuse qui a terrorisé la ville locale et résoudre le mystère surnaturel qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant dans ses relations nouvelles avec le corps étudiant étrange et diversifié » de l’académie. L’écriture du scénario a été confiée à Alfred Gough et Miles Millar. Le duo avait déjà œuvré sur la série Smallville en 2001.

BONJOUR ! On prépare une série en live-action sur Mercredi Addams. On la suivra en tant qu’étudiante à la Nevermore Academy dans une aventure fantastique et pleine de mystères… Ce sera la toute première série de Tim Burton ! Prochainement… pic.twitter.com/Wm9rznXCV3 — Netflix France (@NetflixFR) February 18, 2021

Selon la publication de Netflix, cette nouvelle adaptation ne sera pas en lien avec les différents films déjà produits pour le cinéma, comme celui de 1992. Un nouveau dessin animé autour des personnages créé par Charles Adams en 1938 devrait d’ailleurs sortir cette année. De quoi nous faire patienter avant de découvrir l’adaptation du maître Burton. Nul doute que cette dernière sera une réussite puisque l’univers du réalisateur de Beetlejuice colle parfaitement avec celui de l’étrange famille. Reste à voir désormais qui sera recruté pour incarner Mercredi et les différents personnages qu’elle rencontrera. En attendant, il est possible de se replonger dans la filmographie du réalisateur sur Netflix avec Dark Shadow, Sweeney Todd, Charlie et la Chocolaterie ou encore Les Noces Funèbres de Tim Burton.