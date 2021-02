Apple : une association avec LG pour concevoir le premier iPhone pliant ?

D’après une rumeur toute fraîche, Apple et LG Display pourraient collaborer afin de concevoir la dalle flexible du futur iPhone pliant.

L’iPhone pliant sait se faire attendre, mais il serait bien dans les cartons d’Apple, d’après Digitimes. Le média explique qu’Apple se serait rapproché de LG Display dans le but de concevoir un écran pliable pour un futur iPhone. Ce ne serait pas la première fois que les deux entreprises collaborent. LG a été le partenaire privilégié d’Apple pendant de longues années afin de fournir les dalles LCD des iPhone. Néanmoins, avec le passage progressif à l’OLED sur pratiquement tous les modèles d’iPhone du californien, LG et Apple se sont éloignés au profit de Samsung, et la firme de Cupertino aurait même décidé de cesser la production de ses dalles LCD chez l’entreprise coréenne. La conception de dalles flexibles pourrait donc permettre à LG de revenir pleinement dans le giron d’Apple.

LG fait en effet partie des firmes les plus avancées au monde dans ce secteur, et avait même attiré l’attention sur ses technologies lors de la dernière édition du CES, durant laquelle le constructeur avait dévoilé un étonnant smartphone à écran coulissant, le LG Rollable. Néanmoins, après l’événement, le boss de LG Electronics avait laissé entendre que la marque pourrait finalement délaisser le marché du smartphone dans le monde, comme elle l’a fait en France depuis début 2019. Ce teasing lors du CES était-il plutôt destiné à démontrer aux autres constructeurs que la firme sait y faire en matière d’écran, dans le but de proposer ses services à des clients majeurs comme Apple ? Bien sûr, comme à chaque rumeur, on prend les pincettes d’usage, mais tout cela fait sens. Affaire à suivre !