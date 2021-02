Apple TV+ débarque sur le Chromecast de Google

Depuis 18 janvier, l’application Apple TV est disponible sur le nouveau Chromecast avec Google TV. Elle sera déployée dans les prochains mois sur les autres appareils de la firme de Mountain View.

En décembre dernier, Apple annonçait que son application Apple TV débarquerait prochainement sur les différents Chromecast de Google. Le déploiement est désormais lancé puisque l’on peut déjà la retrouver sur le nouveau dispositif incluant Google TV. L’application est disponible dans le Play Store et permet d’accéder aux programmes et chaînes auxquelles les utilisateurs sont déjà abonnés, ainsi qu’aux services de VOD et la bibliothèque de contenus vidéo. Il sera même possible d’acheter des films et séries directement depuis le Chromecast. Les programmes Apple TV+ sont également intégrés dans Google Assistant. Concrètement, il sera possible de demander à votre assistant de trouver une série ou un film du bouquet Apple TV+. En revanche, il n’est pas encore possible de le lancer directement. Pour rappel, le Chromecast avec Google TV a été lancé en novembre dernier. Il permet de transformer n’importe quel téléviseur en télévision connectée. Il se branche directement à votre dispositif et permet ensuite de profiter des différents services de streaming comme Netflix, Disney+ ou Canal+. Il est proposé à 69,99 euros. L’application devrait aussi arriver sur les TV Google de Sony et TCL.

Conquérir un nouveau marché

En lançant son application sur les Chromecast de Google, Apple espère sans doute conquérir un nouveau marché. La plateforme de streaming a en effet quelques difficultés à s’imposer dans le panorama déjà très chargé du SVOD. Selon Le Wall Street Journal, ils sont seulement 8,74 millions à profiter de l’offre dans le monde. C’est beaucoup moins que Disney+, pourtant lancé à la même période. La faute sans doute au catalogue, encore très mince, proposé par la marque à la pomme. Apple bénéficiait pourtant d’un avantage puisqu’il propose un an d’abonnement gratuit à l’achat d’un nouveau produit de la marque. C’est beaucoup plus que les autres plateformes qui se contentent souvent d’une petite semaine d’essai. Reste à voir désormais si l’intégration d’Apple TV+ sur plusieurs supports profitera au service.