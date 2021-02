La toute première Developer Preview d’Android 12 est disponible ! On vous détaille les quelques premières nouveautés du futur système d’exploitation mobile de Google, et comment l’installer sur votre smartphone.

Par surprise, et pendant qu’on tentait encore de grappiller ici et là des informations sur la prochaine version de l’OS mobile de Google, la firme vient tout juste de lancer la première Developer Preview d’Android 12. Pour l’heure, cette première version se destine uniquement aux smartphones de la marque, les Pixel, et elle n’est destinée qu’aux développeurs, même si c’est possible de la tester en bidouillant un peu. Surtout, cela nous permet d’avoir un premier aperçu des nouveautés qui nous attendent dans la prochaine version d’Android. On fait le point !

Les premières nouveautés d’Android 12

Côté esthétique, la Developer Preview ne semble pas apporter de changement drastique, d’après Google. Il faudra attendre de futures versions pour avoir un réel aperçu des changements esthétiques, comme on avait pu le voir dans cette fuite. Néanmoins, Google précise qu’Android 12 devrait apporter quelques nouveautés en matières de présentation des notifications, d’animations pour une expérience plus fluide, et que les applications devraient mieux profiter des différentes tailles d’écrans qu’on retrouve dans le monde Android, des smartphones dits « classiques » à ceux dotés d’écrans pliables, mais aussi les tablettes. Sinon, Google promet quelques nouveautés dans le tiroir d’applications, et quelques nouveaux paramètres en matière de navigation gestuelle. Android 12 devrait également apporter d’importants changements du côté des mises à jour grâce à la mise en place du Project Mainline.

Là où cette Developer Preview est intéressante, c’est surtout au niveau des différents codecs. Google fait profiter Android de la plupart des dernières normes :

Du côté de la vidéo, on note l’arrivée du HEVC, permettant une meilleure compression des vidéos et donc d’économiser de l’espace de stockage sur ses appareils.

Du côté des photos, on aura droit à l’AV1 — ou AVIF — une sorte de JPG modernisé.

Du côté de l’audio, on retrouvera le MPEG-H 3D audio, permettant de profiter de l’audio spatial avec près de 24 canaux audio.

Comment installer la Developer Preview d’Android 12 ?

Avant de vous donner l’astuce pour installer Android 12 sur votre smartphone (pixel uniquement), on vous prévient qu’il s’agit d’une Developer Preview, soit une version préliminaire du prochain système d’exploitation mobile de Google qui peut comporter de nombreux bugs. On vous déconseille fortement de l’installer sur un appareil principal, d’autant plus que la manipulation requiert de flasher l’image système de votre appareil. Si vous souhaitez tout de même sauter le pas, rendez-vous ici pour télécharger l’image d’Android 12 DP1 et munissez-vous d’un Google Pixel 3 au minimum. Pour les curieux qui n’auraient pas de smartphones de Google sous la main, il faudra s’armer de patience jusqu’au lancement d’une prochaine bêta, probablement en mai ou en juin.