Apple TV va s’inviter sur… Google TV

Ils ont beau être ennemis sur certains secteurs, cela ne les empêche pas de s’entraider. L’application Apple TV va ainsi débarquer sur la dernière version du Chromecast de Google.

Si elle était initialement disponible uniquement sur les appareils d’Apple, l’app Apple TV commence à s’inviter un peu partout, à commencer par les téléviseurs connectés qui sont désormais nombreux à la proposer nativement, aussi bien chez des constructeurs comme Samsung, LG ou encore Sony. Après les smart TV, Apple TV continue de se répandre et s’invite maintenant sur… Google TV (ex android TV). Cela peut paraître étonnant, puisque Apple et Google s’affrontent dans bien des domaines, dont celui des smart TV puisque l’un propose le boîtier Apple TV, tandis que l’autre dispose du Chromecast afin de transformer n’importe quel écran en téléviseur connecté. Néanmoins, les deux ont finalement décidé de s’associer afin de profiter aux deux parties. Cela permet à Apple de faire profiter à plus d’utilisateurs de son application – et certainement de gonfler le nombre d’abonnés à son service de streaming Apple TV+ – tandis que Google peut se targuer de proposer un catalogue de programmes particulièrement dense.

L’arrivée d’Apple TV se fera dans un premier temps sur la toute dernière version du Chromecast de Google, au début de l’année 2021. D’autres appareils et smart TV sous Google TV devraient suivre ce chemin au cours de l’année à venir. Notons que ce n’est pas le premier rapprochement entre les deux géants de la Silicon Valley ces derniers temps. Récemment, Google Assistant s’offrait la prise en charge d’Apple Music, qui peut ainsi être diffusé via tous les appareils connecté de Google, de ses enceintes aux TV en passant par les smartphones Android via l’assistant vocal.