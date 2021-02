Panasonic présente Nicobo, un adorable robot de compagnie qui pète

L’année 2021 nous réserve décidément de bien belles surprises. En marge des grandes innovations tech du moment, Panasonic vient de dévoiler un adorable robot de compagnie. Baptisé Nicobo, la petite boule interactive est capable de parler, de réagir au toucher, mais aussi de faire des pets sur commande.

Si la distanciation sociale vous pèse, et que vous êtes allergiques aux poils de chat, Panasonic a trouvé la solution. La marque a en effet lancé il y a quelques jours un étrange robot de compagnie. Baptisé Nicobo, ce dernier ressemble à une grosse boule tricotée dotée d’une queue, d’un petit nez et de deux grands yeux. Imaginé en partenariat avec le laboratoire Michio Oka de l’université technologique de Toyohashi, Nicobo possède de nombreuses fonctionnalités. Il est ainsi capable de reconnaître votre visage grâce à une caméra embarquée, de communiquer avec son propriétaire grâce à ses microphones directionnels, et de réagir aux caresses et aux câlins via ses capteurs tactiles.

Un poil caractériel

Si Nicobo fera sans doute un parfait compagnon en période de confinement, le site d’Engadget note aussi quelques fonctionnalités annexes plus étonnantes de la part du petit robot. En plus d’être caractériel, et donc susceptible de passer des heures sans daigner vous répondre, Nicobo pourra aussi exprimer sa mauvaise humeur en gratifiant son propriétaire d’un pet en sa direction. Charmant non ? Heureusement, le robot peut aussi, lorsqu’il est de bonne humeur, apprendre de nouveaux mots (en japonais). Au fil de son apprentissage, il devient progressivement capable de formuler des phrases simples, à la manière d’un enfant en bas âge. Le petit robot n’est d’ailleurs pas sans rappeler les Furby, ces petites peluches interactives capables d’apprendre à parler, mais aussi de roter, véritables phénomènes des années 2000.

Déjà en rupture de stock

Évidemment, et malgré son prix de 35 800 yens (280€), Nicobo a connu un énorme succès au Japon. Seulement quelques heures après le lancement de sa campagne de crowdfunding, Panasonic a dépassé son objectif de financement, en récoltant près de 11 millions de yens (85 700€). Avec une livraison attendue en 2022, le robot pourrait d’ailleurs rester une pièce de collection, puisque la marque a indiqué n’avoir prévu d’en produire que quelques centaines d’exemplaires, exclusivement réservés au territoire nippon.