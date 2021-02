Grâce à la nouvelle technologie embarquée Cyber Tyre, ces nouveaux pneus intelligents Pirelli sont capables de communiquer directement avec la voiture.

Grâce à ces nouvelles pneumatiques signées Pirelli et McLaren, il sera désormais possible pour le conducteur de consulter directement les informations de ses pneus depuis son tableau de bord. Pour la première fois, l’équipementier a en effet équipé un pneumatique de série McLaren Artura avec des capteurs capables de communiquer avec le véhicule.

Cyber Tyre

Grâce à sa nouvelle technologie Cyber Tyre, Pirelli espère rendre l’expérience de conduite “plus sûre et plus immersive”, rapporte un communiqué officiel de la marque. Grâce aux capteurs présents dans chaque pneu, il est ainsi possible d’accéder directement aux informations génériques le concernant. D’un simple coup d’œil, le conducteur peut ainsi savoir s’il s’agit d’un modèle été ou hiver, connaître la pression recommandée , ainsi que l’indice de charge et de vitesse par exemple. Au quotidien, il est également possible de consulter en temps réel le bon fonctionnement des pneumatiques, leur état d’usure, leur niveau de pression ou leur température.

Grâce à des capteurs “beaucoup plus précis que les modèles traditionnels”, Pirelli promet ainsi une meilleure sécurité sur la route, notamment grâce à la capacité des pneus à “prévoir, identifier et réagir à des situations potentiellement dangereuses telles que la perte d’adhérence ou l’aquaplaning”. Plus généralement, ces derniers pourront aussi alerter le conducteur lorsque les pneumatiques nécessitent d’être changés, gonflés, ou simplement vérifiés.

Spécialement conçu pour le modèle McLaren Artura, ces pneumatiques nouvelle génération de Pirelli se basent sur le modèle P Zero déjà existant. Pour les conditions extrêmes, la marque a indiqué avoir également mis au point une version hiver de son P Zero, qui garantit “des performances similaires à celles du modèle été”. L’ensemble de ces pneumatiques se distinguent du reste de la gamme par leur marquage MC-C.