Bitcoin : l’astuce de NVIDIA pour dissuader les mineurs d’utiliser ses RTX 3060

Tandis que les RTX 3070, 3080 et 3090 sont toujours introuvables, ou presque, NVIDIA espère ne pas connaître le même destin avec ses RTX 3060 grâce à une astuce qui devrait diminuer la demande des mineurs de cryptomonnaie.

Si vous aviez prévu de vous jeter sur les dernières cartes graphiques de NVIDIA, les GeForce RTX 3060, 3070, 3080 et 3090, vous êtes probablement au courant de la situation. Comme pour les stocks de la PS5, ces cartes sont pratiquement introuvables dans le commerce, en raison d’une forte demande mais aussi d’une pénurie de composants depuis la crise du coronavirus. Et comme pour la PS5 — situation de pénurie oblige — les scalpers s’en donnent à cœur joie en spéculant sur les cartes graphiques, ce qui n’arrange pas la situation. Mais en matière de carte graphique, il y a un élément supplémentaire à prendre en compte : les mineurs de cryptomonnaies. Certains n’hésitent pas à se procurer des RTX 30 en masse pour miner, comme cet Américain qui a confectionné une machine de crypto-minage composé de 78 GeForce RTX 3080, laquelle pourrait lui permettre de gagner 128 000 dollars par an. Pour éviter que ce genre d’initiative ne se multiplie, NVIDIA a trouvé une solution idéale.

NVIDIA bride les performances de crypto-minage de ses RTX 3060

Initialement, les GeForce RTX de série 30 ont été développées pour les gamers, et l’utilisation détournée qu’en font les mineurs ne plait pas vraiment à NVIDIA. Le fondeur de Santa Clara a donc décidé de limiter le hashrate de 50% sur ses dernières RTX 3060, soit, pour vulgariser, la vitesse à laquelle un ordinateur est capable de miner une cryptomonnaie. En faisant cela, NVIDIA espère certainement éviter que les stocks de ses nouvelles RTX 3060 ne connaissent le même destin que les RTX 3070, 3080 et 3090. Les cartes étant déjà sur le marché ne seront en revanche pas bridées.

Néanmoins, conscient que ses cartes présentent des caractéristiques idéales pour miner des cryptomonnaies — d’autant plus en cette période où le Bitcoin explose — le fondeur lance une toute nouvelle gamme, principalement destinée aux mineurs. Celle-ci se nomme CMP (Cryptocurrency Mining Processor), et se montre idéale pour s’adonner à de telles pratiques. On n’y retrouve pas de sortie vidéo, comme c’est le cas pour les cartes graphiques destinées aux joueurs, mais le hashrate devrait plaire aux mineurs : 26 à 86 MH/s. De plus, la consommation n’est pas excessive, s’étalant de 125 à 320 watts. « Avec les CMP, nous pouvons aider les mineurs à construire les centres de données les plus efficaces tout en préservant les stocks de GeForce RTX pour les joueurs » explique le responsable marketing de la firme. Les prix de ces nouvelles cartes n’ont en revanche pas encore été révélés, même si une sortie est envisageable avant le second trimestre 2021.