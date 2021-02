Xbox Series X/S : le FPS Boost est disponible sur certains jeux

Annoncé en octobre dernier, le FPS Boost arrive enfin sur une sélection de jeux annoncés par Microsoft, dont Far Cry 4 et Watch Dogs 2.

Les consoles nouvelle génération, sorties en fin d’année dernière, offrent des performances et une qualité d’image sans précédent. Les jeux sortis après le lancement des consoles bénéficient directement de ces performances, alors que les jeux ancienne génération doivent passer par la case mise à jour next-gen afin de s’y adapter et profiter d’améliorations. Dans le cas des Xbox Series X et S, Microsoft avait annoncé en octobre dernier avoir mis au point une technologie appelée « FPS Boost » qui aurait la capacité d’augmenter considérablement la fréquence d’images par seconde des jeux ancienne génération rétrocompatibles.

Cette technologie vient de faire son entrée officielle puisque Microsoft a annoncé le rendre disponible sur les jeux Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 et Watch Dogs 2. Concrètement, le FPS Boost n’a pas besoin d’une mise à jour pour fonctionner. Le FPS Boost a la capacité de doubler, voire de quadrupler sur certains jeux, la fréquence d’images par seconde, ce qui permet une plus grande fluidité et donc une plus grande immersion. Microsoft explique avoir choisi ces jeux car ils font partie des plus populaires chez les joueurs, et parce qu’ils montrent tous une réalisation du FPS Boost différente. Microsoft donne l’exemple de « New Super Lucky’s Tale qui pourra dorénavant tourner à 120 images par seconde et UFC 4 offrira une meilleure performance sur Xbox Series S, à 60 images par seconde ». L’option peut être activée ou désactivée dans les paramètres, ainsi que pour l’Auto HDR. Plus de titres seront bientôt compatibles mais Microsoft n’a pas encore annoncé lesquels et pour quand. Mais on sait d’ores et déjà que certains titres du Xbox Game Pass seront compatibles avec le FPS Boost.