MK2 va ouvrir son premier “cinéma-hôtel” en mars

Situé au-dessus du MK2 Nation à Paris, le Paradiso devrait accueillir 34 chambres, capables de se transformer en salles de cinéma privées, ainsi que de nombreuses salles ayant pour thème le 7e art.

C’est dans le 12e arrondissement de Paris, juste au-dessus du MK2 Nation que MK2 s’apprête à inaugurer en mars son hôtel Paradiso. Imaginé par les frères Nathanaël et Elisha Karmitz, les directeurs du groupe, l’établissement comportera 34 chambres pouvant être transformées en salles de cinéma privées, mais aussi deux suites, un bar, un cinéma en plein air sur le rooftop, une salle de karaoké et plusieurs espaces dédiés aux évènements et au co-working. Un “cinéma-hôtel” d’un nouveau genre et “unique au monde”, estime un communiqué de presse, qui se présentera comme “un lieu expérientiel, où pour la première fois la dimension cinématographique se décline dans chaque espace : dans les six traditionnelles salles obscures du cinéma MK2 Nation, dans l’intimité des chambres et suites transformées en espaces de projection privés ou même sur le toit-terrasse grâce à un cinéma en plein air — avec vue imprenable sur les toits de Paris”.

Accessibles à partir de 100€ la nuit, les chambres du Paradiso disposeront chacune d’une fenêtre de 3 mètres de long, capables de se transformer en écran de projection géant. Un accès illimité à “toutes les meilleures plateformes VOD et à tous les services de l’hôtel depuis son lit” sera également proposé via une navigation sur tablette, tandis que le groupe a également signé un partenariat avec Sony pour équiper toutes ses chambres d’une PlayStation 5. L’occasion de pouvoir enfin tester quelques jeux, si comme beaucoup vous attendez encore un réassort de la console next-gen, mais aussi de vous offrir une session cinéma, à l’heure où toutes les salles de cinéma sont actuellement fermées.