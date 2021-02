PS5 : devinez donc le prix de cette édition en or 18 carats…

L’édition en or de la PlayStation 5 avait été annoncée par Caviar en janvier dernier mais aucun prix n’avait été dévoilé. Maintenant la voici, à vous, pour seulement… un demi million de dollars.

Les temps sont durs pour les fans de Sony qui rêvent encore de mettre la main sur la console dernière génération du constructeur, la PlayStation 5. En effet, la console est toujours une denrée rare et le peu de stock disponible part à une vitesse folle, quand il n’est pas accaparé par les scalpers qui revendent les consoles à prix d’or. Cette tendance a d’ailleurs donné des idées à certains, qui se sont amusé à offrir à la PS5 une véritable parure en or.

Non, vous ne rêvez pas, cette console existe bel et bien et sera bientôt commercialisée par l’entreprise Caviar. Caviar est une entreprise russe spécialisée dans la customisation de luxe d’objets technologiques, tels que des iPhone, des casques audio ou encore des montres. Elle s’est attaquée cette fois ci à la PS5, sachant que cela créerait de la demande. Ce qui est effectivement le cas puisque le site enregistre pas moins de 1500 demandes de commandes. Malheureusement, seuls quelques élus pourront se l’offrir puisque cette édition ne sera vendue qu’en 9 exemplaires. Elle sera vendue au prix mirobolant de 499 000 euros.

Côté spécificités, la PS5 fonctionnera comme n’importe quelle édition qui n’est pas en or. La console est recouverte de feuilles d’or 18 carats et est texturée par des joailliers. Le design est inspiré de la forme du minerai d’or, c’est pourquoi la console s’appelle Golden Rock (pierre dorée en français). La manette elle aussi a eu le droit à un relooking de luxe. Elle a été recouverte de cuir de crocodile, ce qui lui donne de la texture. La PlayStation 5 standard est toujours vendue au prix de 499,99 euros et l’édition digitale à 399,99 euros. Ou sinon, pour le prix de 1000 consoles, vous pouvez vous procurer cette édition en or 18 carats. À vous de choisir !