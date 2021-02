PS5 : le point sur les stocks et nos astuces pour ne pas la rater

La pénurie de la console de Sony n’a pas fini de durer. En attendant que la production revienne à la normale, on vous propose de vous tenir au courant des dernières rumeurs de stocks et de vous donner quelques astuces pour vous procurer la console efficacement.

Depuis qu’elle est sortie le 19 novembre dernier, la console nouvelle génération de Sony, la Playstation 5, se fait désirer. Dès les premières semaines après sa sortie, quelques 4 millions de consoles ont été vendues, mais après cela les stocks se sont fait de plus en plus rares, voire même inexistants. De nombreuses rumeurs circulent sur de possibles stocks chez de multiples revendeurs, et il faut savoir démêler le vrai du faux afin de pouvoir garder l’info au milieu des infox. Dans ce dossier, on vous aide à faire le point sur les dernières rumeurs de stocks les plus fiables et sur l’état d’avancement de la pénurie des composants qui empêche le bon réapprovisionnement de la console.

*Cet article sera actualisé suivant l’arrivage de nouveaux stocks de PS5 et de nouvelles information, n’hésitez donc pas à revenir nous voir !*

Quelles sont les dernières rumeurs de stock ?

Les rumeurs qui avaient circulé en janvier sur un possible retour de stock, chez Amazon notamment, ont été avérées. Mais Amazon France n’a reçu que très peu de consoles par rapport à ses pays frontaliers, comme l’Allemagne qui aurait reçu 10 fois le stock de la France. Cela fait maintenant quelques semaines que les sites Amazon France, Allemagne et Espagne mettent de nouveaux stocks de PS5 en vente sur leurs sites. N’hésitez donc pas à naviguer sur ces sites, la livraison en France étant disponible même pour Amazon ES et DE. Vous pouvez vérifier la présence de la console sur ces pages :

D’autres sites marchands ont aussi proposé des PS5 récemment, tels que Cdiscount, Auchan, Carrefour, Cultura ou encore la Fnac chez qui de nombreuses personnes ont pu passer commande, en click&collect ou en livraison. Boulanger a également reçu du stock et distribuerait des PS5 à des « clients privilégiés » que l’enseigne contacte par téléphone, notamment. Enfin, certains parlent d’une deuxième vague de stock qui arriverait en février, notamment à la Fnac mais aussi chez d’autres revendeurs. Rien n’a été confirmé par les enseignes, gardez donc l’œil ouvert et n’hésitez pas à rafraichir ces sites aussi souvent que possible. La PS5 est à retrouver directement sur ces pages pour vérifier les stocks :

Quelques astuces pour optimiser vos chances d’obtenir une PS5

Lorsque la tant-attendue PS5 fait son retour en magasin ou en ligne, il est souvent difficile de s’en procurer une à temps, les stocks partant au bout de seulement quelques minutes. On va donc vous dévoiler une petite série d’astuces que l’on a rassemblé et qui devraient vous aider à optimiser vos chances d’obtenir la console.

Premièrement, créez des alertes . Bien souvent, lorsqu’un produit est en rupture de stock sur un site, il vous propose de vous alerter par mail ou par message lorsque ce produit revient en stock. C’est le cas de la Fnac par exemple ou encore Darty et Micromania, même si vous avez peu de chance avec ce dernier revendeur.

. Bien souvent, lorsqu’un produit est en rupture de stock sur un site, il vous propose de vous alerter par mail ou par message lorsque ce produit revient en stock. C’est le cas de la Fnac par exemple ou encore Darty et Micromania, même si vous avez peu de chance avec ce dernier revendeur. Suivez des comptes Twitter , dont le compte du JDG, ils sont souvent plus rapides pour vous alerter lorsqu’un stock est disponible. Certains vous annoncent même à l’avance pour quelle heure il va être mis en ligne. Nous, on vous conseille Station of Play . D’autres comptes existent mais attention à ne suivre que les plus sérieux. Côté application, ChocoBonPlan relaye des informations généralement fiables et rapidement sur les stocks des consoles.

, dont le compte du JDG, ils sont souvent plus rapides pour vous alerter lorsqu’un stock est disponible. Certains vous annoncent même à l’avance pour quelle heure il va être mis en ligne. Nous, on vous conseille . D’autres comptes existent mais attention à ne suivre que les plus sérieux. Côté application, relaye des informations généralement fiables et rapidement sur les stocks des consoles. Laissez la PS5 dans votre panier . C’est une des techniques qui a été trouvée par les internautes un peu au hasard. Si vous laissez l’objet désiré dans votre panier alors vous n’aurez plus qu’à régler votre commande et le tour est joué. Pas besoin de chercher l’article et de l’ajouter, puis de visualiser le panier.

. C’est une des techniques qui a été trouvée par les internautes un peu au hasard. Si vous laissez l’objet désiré dans votre panier alors vous n’aurez plus qu’à régler votre commande et le tour est joué. Pas besoin de chercher l’article et de l’ajouter, puis de visualiser le panier. Pré-enregistrez vos informations bancaires ou utilisez des moyens de paiements simples tels que Paypal. En effet, cela vous fait gagner un temps précieux lorsque vous devez vous battre avec des centaines d’autres internautes pour enfin mettre la main sur une PS5.

tels que Paypal. En effet, cela vous fait gagner un temps précieux lorsque vous devez vous battre avec des centaines d’autres internautes pour enfin mettre la main sur une PS5. Enfin, ne surchargez pas les sites quelques heures avant une vente. Et il en va de même pour les magasins. Les revendeurs pourraient tout simplement annuler la vente en ligne de peur d’un trop grand trafic sur le site, qui le rendrait inutilisable. Pour les magasins physiques, cela pourrait créer une émeute et l’annulation de la vente également, comme cela s’est passé récemment au Japon. Soyez donc patients, et attendez le bon moment pour acheter votre console !

Pourquoi la PS5 est-elle introuvable ?

Cette période importante de rupture de stock va se prolonger au moins jusqu’à l’été 2021. En cause ? Une pénurie de certains composants, dont souffrent les constructeurs de consoles, notamment la pénurie du substrat ABF, un film isolant nécessaire à la fabrication de processeurs. La demande pour ce matériau a énormément augmenté depuis la démocratisation du télétravail partout dans le monde, ce qui a provoqué une augmentation des achats d’ordinateurs et d’outils informatiques en général.

Si les entreprises concernées n’ont pas encore pu rattraper leur retard, en s’adaptant et en augmentant la cadence de production, par exemple, c’est parce qu’une guerre commerciale entre les différents fabricants de composants électroniques (puces, cartes graphiques, etc.) continue de faire rage et n’est pas prête de s’arrêter. Pour la plupart des composants manquants dont Sony a besoin pour fabriquer ses consoles, les délais de livraison ont été prolongés jusqu’à fin 2021.

Cette raison vient s’ajouter au fait que la demande est bien plus forte que l’offre en ce moment. Cela ne veut pas dire que les stocks de la PS5 ne seront réapprovisionnés qu’en fin d’année, mais plutôt qu’ils ne seront pas à la hauteur de la demande d’ici là, des petites quantités de stocks étant dispatchées à travers le monde. Cette forte demande a aussi déclenché une flambée des prix des composants en question.

C’est pour cela qu’AMD a également pris la décision de fournir d’autres clients que Sony et Microsoft en priorité, notamment des fabricants de PC et de cartes graphiques, car ils sont plus rentables. Une augmentation du prix du container et des livraisons en général a aussi été remarquée et elle ne fait qu’empirer de jour en jour. Tous ces facteurs font que les Playstation 5 se font rares, et très couteuses. Sony avait par ailleurs annoncé vendre ses consoles à perte.