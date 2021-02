Youtube : grâce à l’IA vous pouvez Rickroller en 4k

Le titre iconique des années 80 s’est offert une plongée dans le futur. Grâce à un logiciel d’intelligence artificielle, il est désormais possible de visionner le clip de Rick Astley en 4K. Quel est l’intérêt ? Il n’y en pas.

Vous êtes nostalgique des années 80 ? Si les images du clip de Rick Astley fleurent bon les chemises en jean et les vestes avec épaulettes, elles témoignent aussi de la qualité réduite des vidéos de l’époque. Pour offrir à la rengaine une plongée dans le futur, la chaîne Revideo a utilisé un logiciel d’intelligence artificielle pour augmenter la résolution. Il est désormais possible de regarder ce bon vieux Rick Astley en 4K. La chaîne Revideo explique avoir utilisé Topaz Video Enhance pour remasteriser le clip en 4K et RIFE pour lisser à 60 images par seconde. L’intérêt ? Il n’y en a pas. En revanche, l’air reste toujours autant dans la tête. La chaîne s’est aussi attaquée à Smash Mouth et son titre phare All Star, mais aussi Together de Rick Astley toujours. Voici le résultat: