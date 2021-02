Sennheiser et Formlabs développent des écouteurs imprimés en 3D

Les deux firmes ont développé des prototypes d’écouteurs personnalisés grâce à l’impression 3D. Le but : s’adapter à toutes les oreilles.

L’impression 3D a fait avancer de nombreux domaines. En médecine, elle permet la fabrication de prothèse sur-mesure pour les patients. Une avancée technologie dont s’est emparée la société Formlabs aux États-Unis. Elle s’est associée à Sennheiser, et sa division AMBEO, pour développer une méthode de production d’un nouveau genre qui permet aux clients de personnaliser facilement et à moindre coût leurs écouteurs. Le but : s’adapter à toutes les oreilles. Iain McLeod, directeur de l’Audio chez Formlabs, explique « Notre collaboration technologique avec Sennheiser vise à changer la manière dont les clients interagissent avec les marques qu’ils aiment en permettant une approche plus personnalisée et centrée sur l’utilisateur pour le développement des produits. » Dans un communiqué , les deux marques expliquent avoir automatisé plusieurs imprimantes et le processus de la Form 3B autour d’un flux de travail numérique intégré.

Des écouteurs personnalisés en moins de 2 heures

Pour accélérer le processus de fabrication des dispositifs, les deux entreprises ont développé une application capable de scanner les oreilles des clients. Baptisée Hearables, elle livre un Scan en moins d’une minute en utilisant l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité des images et reconstruire avec précision des parties de l’oreille non capturées par le téléphone. Cette numérisation est ensuite envoyée directement dans un système d’apprentissage automatique basé sur le cloud et utilise la modélisation statistique pour convertir la forme de l’oreille numérisée en quelques secondes. Ensuite, les embouts sont imprimés en 3D dans un temps record de 30 à 90 minutes. Pour l’instant, le projet n’est encore qu’un prototype. Formlabs ne donne aucun détail quant à son lancement pour le grand public. Il faudra donc s’armer de patience.