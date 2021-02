Google permettra dans certains pays de payer ses transports depuis Maps

Google lance, dans certains pays, des options permettant de payer directement un ticket ou une place de parking depuis l’application Maps.

Fini de devoir faire la queue au distributeur (et se stériliser les mains ensuite). Google Maps a décidé de lancer, dans certains pays, de nouvelles fonctionnalités de paiement des trajets et des parkings. Grâce à Passport et Parkmobile, les utilisateurs peuvent désormais payer facilement depuis l’application une réservation de parking. Il suffit de toucher le bouton « Payer le parking » qui s’affiche lorsqu’on approche de sa destination, d’indiquer la durée de stationnement souhaitée puis de cliquer sur le bouton Payer. Votre rendez-vous dure plus longtemps que prévu? Pas de problème, il est aussi possible de prolonger depuis l’application votre session. Le déploiement de l’option a commencé sur Android dans plus de 400 villes aux Etats Unis (Boston, Cincinnati, Houston, Los Angeles, New York, Washington DC, etc.) et arrivera bientôt sur iOS.

Google a également travaillé avec plusieurs compagnies dans le monde afin d’offrir la possibilité de payer certains transports en commun depuis l’appli Maps. “Désormais vous pourrez planifier votre trajet, régler votre ticket et commencer à vous déplacer sans avoir à jongler entre les applis (…) Lorsque vous recevez votre feuille de route, vous verrez s’afficher une option permettant de payer le trajet avec votre smartphone” indique la firme de Mountain View dans son billet de blog.

Une fois le montant réglé, il suffira de passer le téléphone sur la borne de contrôle ou de montrer votre ticket numérique. La fonctionnalité sera déployée sur Android dans les semaines à venir. Elle concernera les trajets proposés par 80 compagnies de transport dans le monde. Le Journal du Geek a sollicité Google pour savoir si ces options arriveraient en France et si oui à quelle échéance. Nous ne manquerons pas de mettre l’article à jour si nous obtenons de plus amples informations.