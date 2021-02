Sonos : un événement le 9 mars pour une petite enceinte… et un casque ?

Sonos organise un « événement spécial » le 9 mars pour présenter… quelque chose ! Évidemment, la rumeur a rapidement embrayé et il n’est pas impossible que le constructeur dévoile une nouvelle enceinte. Et peut-être son premier casque ?

Il semble à peu près certain que Sonos a l’intention de lancer une nouvelle enceinte durant cet événement du 9 mars. Les planètes semblent en tout cas alignées. Il y a quelques jours, la Commission fédérale des communications (FCC) validait un haut-parleur baptisé S27. L’appareil est présenté avec un dock de recharge sans fil, il sera donc alimenté par une batterie.

Une enceinte Move plus petite et moins chère

Il pourrait s’agir d’un nouveau modèle dans la famille d’enceintes portables Move. Le FCC ajoute que le produit est compatible Bluetooth et Wi-Fi 5 (802.11ac) et qu’il consomme moins d’énergie que d’autres appareils Sonos. On peut donc en conclure que cette nouvelle enceinte sera plus petite que la Move, qui avec son poids de 3 kg et ses 24 cm de haut n’est pas un produit que l’on peut toujours facilement transporter avec soi.

De plus, Sonos serait bien avisé de revoir le prix à la baisse. La Move coûte en effet 399 €, un tarif élevé face à la concurrence des enceintes d’Ultimate Ears. Cette future petite enceinte pourrait en fait représenter le produit le plus important pour Sonos depuis longtemps !

Mais ce n’est pas tout. Un brevet déposé en début d’année en Allemagne indique très clairement que Sonos s’intéresse beaucoup aux casques audio. Selon sa description et les croquis, les écouteurs couvriraient complètement les oreilles. Un port USB-C est présent, tout comme des boutons physiques et une sortie 3,5 mm. Il faut s’attendre à un système d’annulation du bruit, sans doute actif comme sur les AirPods Max ou les QuietComfort de Bose.