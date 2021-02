Espace : Perseverance dévoile ses premières images en couleur de Mars

Quelques jours après son arrivée sur Mars, le rover Perseverance a dévoilé au monde ses premiers clichés de la planète rouge.

Le 18 février 2021, Perseverance atteignait la planète Mars, après plusieurs mois de voyage spatial à haut risque. Le rover a finalement réussi à atterrir sans encombre sur le sol martien. Après avoir envoyé à la Terre plusieurs photos en noir et blanc en fin de semaine dernière, c’est ensuite avec d’impressionnants clichés en couleur que Perseverance nous a fait rêver samedi 20 février.

D’abord des photos en noir et blanc

Si le rover de la NASA a quelque peu tardé avant de nous envoyer ses premières photos couleur, c’est tout simplement parce qu’envoyer une photo depuis l’espace nécessite du temps… et des ressources. Le robot a beau être équipé de caméras couleur, une photo en noir et blanc est en effet beaucoup plus rapide a envoyer sur Terre. Pour autant, Perseverance a encore de quoi nous en mettre plein les yeux. À commencer par la vidéo d’atterrissage enregistrée de son point de vue, qui n’a pas encore été présenté au grand public.

Bientôt la SuperCam

Les premières photos prises par Perseverance proviennent des six caméras fixées sur le flanc de la machine, les Hazcam, destinées à détecter d’éventuels obstacles en chemin. Elles dévoilent un paysage rocailleux, jonché de roches, ainsi qu’une partie d’une des six roues du rover. Enfin, on a également pu découvrir deux images du robot enregistrées par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter et la caméra du réacteur dorsal de Perseverance, où l’on découvre le rover en plein atterrissage. À noter que si ces clichés sont déjà très impressionnants, ils devraient être largement surpassés par les capacités de la SuperCam, le capteur principal du rover équipé d’un spectromètre, d’une caméra couleur et d’un microphone, qui permettra d’enregistrer l’atmosphère sonore de la planète rouge pour la toute première fois.