Oppo Find X3 Neo : voilà à quoi devrait ressembler ce futur best-seller

L’appareil intermédiaire de la future gamme de Find X3 d’Oppo se dévoile, et il pourrait beaucoup ressembler à un autre appareil de la marque, l’Oppo Reno 5 Pro+, déjà lancé en Asie.

Comme l’année dernière avec ses Find X2, Oppo devrait décliner sa gamme de Find X3 en trois modèles, Lite, Pro et Neo. Tandis que l’annonce de ces nouveaux smartphones est attendue au mois de mars, voilà que le modèle « standard » de la gamme, l’Oppo Find X3 Neo, se dévoile dans les colonnes du média néerlandais Nieuwe Mobiel. Selon eux, ce smartphone ne devrait être qu’une version rebadgée du Oppo Reno 5 Pro+ 5G, avec qui il partagerait le même design. Ce dernier a été lancé en fin d’année dernière en Asie, mais il se pourrait que l’Oppo Find X3 Neo se différencie tout de même à l’intérieur, du côté de ses caractéristiques.

Comme on peut le voir sur ces images dénichées par Nieuwe Mobiel, l’Oppo Find X3 Neo opterait pour une dalle OLED incurvée sur les côtés et poinçonnée en haut à gauche. S’il reprend la dalle du Reno 5 Pro+ 5G, cet écran devrait profiter d’un taux de rafraichissement à 90 Hz, et le poinçon abriterait un capteur selfie de 32 MP. Le Reno 5 Pro+ 5G bénéficie quant à lui d’un SoC Qualcomm Snapdragon 865 et de quatre capteurs photo à l’arrière dont un objectif principal de 50 MP, le tout contenu dans un bloc photo disposé à la verticale. Le smartphone dispose également de la recharge SuperVOOC 2.0 du constructeur, qui lui permet d’être rechargé à la vitesse de 65W. On pourrait logiquement retrouver toutes ces caractéristiques sur l’Oppo Find X3 Neo, si Nieuwe Mobiel a visé juste.

D’après Evan Blass, un leaker qui partage souvent de bonnes informations, la gamme Find X3 devrait être annoncée courant mars par Oppo, ou début avril au plus tard. Celui-ci avait par ailleurs imaginé un rendu de l’Oppo Find X3 Pro, futur fleuron de la gamme (ci-dessous). La firme chinoise avait par ailleurs teasé un événement à venir au mois de mars sur le réseau social chinois Sina Weibo, ce qui nous laisse penser que les Find X3 seront dévoilés à ce moment-là.