Le rover Perseverance a atterri sur Mars avec succès

Mission accomplie ! Perseverance a réussi son atterrissage sur Mars. Le rover de la Nasa chargé d’explorer la planète rouge s’est posé sur le cratère Jezero hier, un peu avant 22 heures. « Je suis bien arrivé sur Mars. La persévérance vous emmènera toujours à destination » a tweeté avec humour la Nasa sur le compte du rover. Peu après, le compte a dévoilé la première image prise par l’engin.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

Dans les salles de la Nasa, le soulagement était palpable. Le trajet du rover qui a duré sept mois comportait, en effet, son lot de défis notamment la phase d’atterrissage que les équipes appellent les “sept minutes de terreur”. Il faut dire que Perseverance est un engin d’une tonne et le cratère Jezero, un site au relief particulièrement difficile. Les équipes ne peuvent du reste pas intervenir en cas de problème pendant l’atterrissage car les communications entre Mars et la Terre ont onze minutes de décalage. Autrement dit, lorsque la Nasa recevait les données du début de la phase d’atterrissage, Persévérance avait en réalité déjà atterri depuis plusieurs minutes.

Miss my landing? Catch the highlights below.

Send us your own highlights too. Share your pictures and video using #CountdownToMars. pic.twitter.com/OL2wSAi36e

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021