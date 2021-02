Hades : un streameur bat le boss final avec… une grenade (le fruit) !

Dans le jeu Hades, les grenades de puissance sont des fruits qui peuvent, comme leur nom l’indique, vous procurer un bonus de puissance qui augmente d’un niveau l’un de vos bienfaits. Dans la vraie vie, ce fruit exotique peut vous faire le plein de vitamines C et d’antioxydants et… vous permettre de jouer aux jeux vidéo. C’est en tout ça ce qu’a fait le streameur Rudeism, de son vrai nom Dylan Beck, qui a transformé une grenade en une manette faite maison. C’est d’ailleurs grâce à elle qu’il a battu le boss final du jeu Hades. Alors qu’il a posté une vidéo courte du moment où il a battu le boss, les fans se sont émerveillés devant un tel système permettant de jouer avec un fruit, une matière organique, à la place d’une manette. Alerte au spoil, si vous regardez cette vidéo, vous verrez le boss final du jeu Hades, alors ne la regardez pas si vous n’avez pas fini le jeu.

WE BEAT HADES WITH AN ACTUAL POMEGRANATE

SEEDS EVERYWHERE

GREAT GAME @SupergiantGames 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/gAXPy5qEkF

— Rudeism (@rudeism) February 18, 2021