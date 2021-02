HBO Max va produire une série sur le détective Constantine

HBO Max continue de piocher dans le répertoire de DC pour élargir son offre. La plateforme pourrait bientôt adapter les aventures du détective Constantine. J.J. Abrams sera visiblement à la production de la série.

HBO Max sera la destination préférée des amateurs de DC comics. À l’instar de Disney+ avec Marvel, la plateforme prévoit d’élargir drastiquement son offre avec les super-héros de papiers. Selon The Hollywood Reporter, un nouveau projet centré autour de John Constantine serait en développement chez Warner et HBO. Si on ne sait encore que très peu de chose de cette nouvelle série, le média américain annonce que la production sera assurée par J.J. Abrams, le réalisateur de Star Wars : Le Réveil de la Force. Pour ce qui est du casting, il faudra sans doute patienter encore un peu puisque HBO ne semble pas encore avoir trouvé l’interprète du détective. Pour rappel, il a été incarné par Keanu Reeves dans le film de 2005 et Matt Ryan pour la série télévisée de NBC.

Une entrée en matière pour Justice League Dark ?

Apparu pour la première fois dans le comics Swamp Thing, en 1985, le personnage de John Constantine a été créé par Alan Moore. Depuis, il est apparu dans plusieurs œuvres, notamment ses aventures solo : HellBlazer. Mais ces dernières années, il est devenu le personnage principal de la Justice League Dark, une série de BD dans laquelle Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Shade, The Changing Man et Zatana s’occupent des affaires trop occultes pour La Ligue des Justiciers de Superman. Offrir une série au personnage de Constantine n’est sans doute pas anodin pour HBO qui pourrait à terme proposer une série sur la Justice League Dark. On rajoutera que cette réunion pourrait aussi finalement être proposée à l’écran. Après tout, DC semble vouloir adopter la même stratégie que Disney en matière de contenu. Les séries et les films de la franchise seront directement connectés, à l’image de Gotham City PD qui sera inspirée du Batman de Matt Reeves.