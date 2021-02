PlayStation Now : découvrez les six nouveaux jeux du mois de février

Parmi eux figurent Detroit Become Human et Call of Duy Black Ops III, deux titres blockbusters dans des ambiances et des styles de jeu complètement différents.

De nouveaux jeux vont bientôt venir s’ajouter au catalogue du service PlayStation Now. En tout, six titres ont été annoncés. Tout d’abord, un classique du tir à la première personne : Call of Duty Black Ops III. Ce titre est particulièrement apprécié des fans de la licence pour son mode multijoueur dynamique et son mode Zombie très complet. Le petit plus est que les modes multijoueur et zombie en local peuvent être joués à quatre en écran scindé. Au catalogue est également ajouté le jeu Detroit : Become Human, un jeu narratif qui suit l’histoire de trois personnages, tous des droïdes aux vies et rôles bien différents, dans une Amérique futuriste. Le rôle du joueur est de choisir la voix que vont prendre chacun de ces personnages, ce qui aura des conséquences morales et concrètes sur le scénario de fin. De plus, le jeu possède un casting prestigieux, avec Jesse Williams (Grey’s Anatomy) dans le rôle de Markus et Valorie Curry (Twilight 4) dans le rôle de Kara.

Enfin, quatre autres nouveaux jeux sont également disponibles. Il s’agit de Little Nightmares, dont le deuxième volet est sorti en décembre dernier, Darksiders Genesis, Hotlne Miami 2 : Wrong number, le dernier opus de la saga, et enfin WWE 2K Battlegrounds, un jeu de catch avec un mode histoire inédit. Pour rappel, Playstation Now est un service de jeux en streaming sur PlayStation 4 et 5 et sur PC Windows. L’abonnement vous permet d’accéder à un catalogue de plus de 700 jeux jouables en streaming. Une partie de ces jeux peut aussi être téléchargée sur votre console. L’abonnement mensuel est à 9,99 euros, l’abonnement pour 3 mois est à 24,99 euros et l’abonnement annuel est à 59,99 euros.