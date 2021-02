Amazon va lancer sa propre plateforme de crowdfunding

Après Kickstarter ou encore Ulule, c’est au tour du géant Amazon de se lancer dans le financement participatif. L’objectif ? Lancer de nouveaux projets, et étendre l’écosystème d’Alexa.

Sur Amazon, il est déjà possible d’acheter à peu près tout et n’importe quoi, depuis le dernier smartphone 5G jusqu’aux jouets pour enfants, en passant par certains produits alimentaires. Désormais, le géant du e-commerce ajoute une nouvelle corde à son arc, avec Build It, sa toute nouvelle plateforme de crowdfunding maison. Inspirée de Kickstarter ou Ulule, le service est accessible directement depuis le site de l’entreprise, et propose différents projets, pour le moment axés sur l’élargissement de l’écosystème d’Amazon. Chaque invention a 30 jours pour atteindre son objectif de précommande, avant d’être lancée en production et livrée aux clients. Si le projet n’atteint pas le seuil requis, ce dernier est tout simplement annulé, et les internautes remboursés.

Développer Alexa

Pour le moment, seuls trois objets sont proposés par Amazon Build It. Tous ont été développés par des ingénieurs internes à l’entreprise, afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs avec l’assistant vocal Alexa. On retrouve ainsi une balance connectée (34,99$), capable d’estimer le nombre de calories ainsi que les informations nutritionnelles des aliments, une pendule à coucou (79,99$), elle aussi connectée et équipée d’un haut-parleur, ainsi qu’une imprimante de notes adhésives (89,99$). Si ces gadgets atteignent leur objectif de financement d’ici le mois de mars, ils devraient être livrés dès cet été. On ignore en revanche si Amazon décidera par la suite d’ouvrir sa plateforme aux inventeurs tiers, ou si l’entreprise se concentrera uniquement sur des objets liés à son écosystème. Quoi qu’il en soit, l’idée devrait permettre au géant du web de jauger l’intérêt des internautes pour un projet avant de le lancer en production. De quoi permettre à l’entreprise fondée par Jeff Bezos de développer sa gamme de produits connectés, à moindres frais.