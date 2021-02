Valheim : le jeu PC du moment dépasse les 3 millions de ventes

Développé par une équipe de cinq personnes, Valheim bat ses propres records alors qu’il n’est disponible en accès anticipé que depuis trois semaines.

Valheim semble être au cœur de toutes les conversations du moment. Le jeu de survie viking enchaîne les étapes clés de son existence puisque Iron Gate AB, le studio à l’origine du jeu, a annoncé ce 19 février avoir dépassé les 3 millions de ventes, seulement quatre jours après avoir annoncé les 2 millions de ventes. Ce succès est d’autant plus impressionnant que le jeu est toujours en accès anticipé sur Steam. L’accès anticipé signifie que le titre peut encore changer puisqu’il n’est pas dans sa version définitive. Par ailleurs, Iron Gate AB a précisé que « l’accès anticipé est une manière pour nous de recevoir des retours constants, de collaborer avec nos joueurs sur ce qu’ils veulent voir dans le jeu, et de garder nos joueurs à l’esprit à chaque étape du développement ».

Actuellement, Valheim est noté avec plus de 76 000 évaluations « extrêmement positives » ce qui en fait l’un des jeux les plus populaires du moment. Si populaire que Valheim est entré dans le classement des 250 jeux les mieux notés sur Steam. Le 19 février, il a même atteint la 78ème place. En moins d’un mois, Valheim a conquis plus de gens que le studio n’aurait imaginé attirer sur leur jeu. Étant donné que celui-ci a été développé par une petite équipe indépendante de 5 personnes, le succès qu’il connaît actuellement est très certainement une énorme surprise.

Valheim est aussi très populaire sur Twitch puisque le jeu comptabilise plus de 20 millions d’heures de gameplay visionné depuis sa sortie, le 2 février dernier. Valheim était même le 7ème jeu le plus regardé sur la plateforme. À tous les joueurs qui adorent déjà le titre, sachez que du contenu additionnel devrait arriver d’ici la fin de l’accès anticipé, qui devrait durer un an ou moins selon les retours des joueurs. Le jeu est donc loin d’être achevé et risque de nous réserver encore quelques surprises. Si vous ne vous l’êtes pas déjà procuré, Valheim est disponible sur Steam au prix de 16,79 euros. À noter que Valheim est également disponible au catalogue de GeForce Now de Nvidia.