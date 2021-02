Pokémon GO dévoile une semaine spéciale consacrée à Kanto

Pour fêter les 25 ans de la licence et clôturer en beauté son dernier GO Tour, Pokémon GO a organisé un évènement spécial, entièrement dédié aux monstres de la première génération.

Ce week-end, Pokémon GO terminait son circuit GO Tour avec la région la plus emblématique de la saga, celle de Kanto. Après avoir vu naître les tous premiers monstres de poche, Kanto était largement mis à l’honneur ce samedi 20 février. Moyennant 12€, cet évènement payant permettait d’accéder à l’ensemble des 151 premiers Pokémon du jeu, via des missions, des captures sauvages ou des éclosions. Toutes les heures, il était ainsi possible de visiter virtuellement quelques-uns des lieux les plus emblématiques de Kanto, allant de Bourg-Palette, la ville natale de Sacha, jusqu’à la Ligue. Chacun de ces lieux était non seulement l’occasion de découvrir de nouvelles espèces mises en avant dans le jeu, mais aussi certaines musiques parmi les plus célèbres de la licence. Autre nouveauté notable, il était également possible de rencontrer l’ensemble des Pokémon de la première génération dans leur version Shiny, alors que jusqu’à présent, Piafabec, Rapasdepic, Paras, Parasect, Kicklee, Tygnon, Ronflex, Mew et Métamorph étaient introuvables en chromatique. À noter que concernant Mew et Métamorph Shiny, il était possible de les rencontrer à coup sûr via les Études de Recherche de l’event.

Une semaine pour faire durer les festivités

Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer au Pokémon GO Tour de Kanto, sachez qu’il n’est pas encore trop tard. En marge de cet évent payant, Niantic poursuit les festivités, en organisant toute cette semaine, jusqu’à jeudi 20h, un nouvel événement gratuit mettant à l’honneur les Pokémon originaux de la saga. Toute la semaine, il sera ainsi possible de rencontrer des créatures issues de la région de Kanto à l’état sauvage, via les éclosions d’œufs, ou encore en utilisant de l’Encens. Les Raids vous permettront aussi de rencontrer quelques-uns des Pokémon les plus célèbres du jeu, depuis les starters Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et Pikachu, en passant Artikodin, Electhor, Sulfura et Mewtwo, quant à eux réservés aux Raids 5 étoiles.