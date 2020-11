Pokémon Go réalise sa meilleure année depuis son lancement

Un milliard de dollars. C’est la somme empochée par les créateurs de Pokémon Go en 2020. Comment est-ce possible alors que la moitié de la planète est coincée chez elle ?

Disponible depuis 2016 sur iOS et Android, le jeu Pokémon Go constituait déjà une petite révolution à sa sortie. Le principe de ce jeu vidéo, qui utilise à la fois vos données de localisation et la réalité virtuelle, a séduit énormément d’utilisateurs à travers le monde. Pour vous donner une idée de l’ampleur du phénomène, Pokémon Go est davantage téléchargé dans le monde que des applications pourtant omniprésentes comme Twitter ou Snapchat. En l’espace d’une semaine, l’application avait fait grimper l’action de Nintendo de 93 % à la Bourse de Tokyo. Bref, dire que Pokémon Go représente une très bonne affaire pour l’entreprise japonaise est un euphémisme. Et 2020 vient de prouver que la popularité de l’application poursuit son ascension, malgré le contexte pandémique que le monde connaît.

Gratuite, Pokémon Go s’appuie sur le système dit du « freemium » : la gratuité du produit fait qu’il est accessible par un maximum de monde, et l’ajout d’un système « premium » (ou d’achats in-game de cosmétiques, par exemple) engrange, le plus souvent, un profit considérable alors même que le produit de base ne coûte rien. Un modèle qui a la cote depuis quelques années, popularisé par le succès du Battle Royale Fortnite (Epic Games). Pokémon Go a également prouvé l’efficacité de ce système, puisqu’en 2020, l’application a généré près d’un milliard de dollars, soit une augmentation de 11% par rapport à 2019. Il faut dire que Niantic, le studio à l’origine de l’application, avait mis à jour le titre pour s’adapter aux restrictions sanitaires, comme le confinement par exemple. Le studio pourrait donc reprendre la formule, même si la crise sanitaire prend fin, puisque cela rapporte manifestement plus d’argent qu’auparavant.

Sur le podium des pays les plus friands de chasse aux Pokémon sur smartphone, on retrouve les États-Unis (1,5 milliard de dollars de profit depuis 2016), le Japon (1,3 milliard), et l’Allemagne (238,6 millions). En 2017 et d’après Niantic, le jeu avait été téléchargé près de 650 millions de fois. Bref, la chasse aux Pokémon est loin d’être terminée. N’oubliez pas de regarder avant de traverser la rue si vous êtes un joueur piéton, et de lâcher le smartphone si vous êtes au volant, même si vous être sur le point d’attraper un Mewtwo.