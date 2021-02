TikTok tente de contrer la désinformation sur les troubles alimentaires

À l’occasion d’une semaine consacrée à soutenir les personnes souffrant de troubles alimentaires, TikTok souhaite s’engager pour aider les jeunes à se sortir de cette situation dangereuse.

TikTok, l’un des réseaux sociaux les plus populaires du moment, a décidé de s’allier à la NEDA (National Eating Disorder Association – Association nationale des troubles alimentaires) afin d’aider les jeunes souffrant de troubles alimentaires à trouver l’aide dont ils ont besoin. Cela se concrétise sous la forme d’une semaine dédiée aux troubles alimentaires et l’intégration de deux nouvelles fonctionnalités dans l’application. En effet, si un utilisateur fait une recherche sur les troubles alimentaires, TikTok propose immédiatement le numéro de téléphone de l’association NEDA, ainsi que des astuces de soutien aux personnes souffrant de troubles alimentaires ou qui connaissent un proche qui en souffre. Ces mesures n’ont pas pour but de modérer le contenu « dangereux » mais plutôt d’aider les personnes qui en ont besoin en les redirigeant vers des informations rassurantes et des numéros de centres d’aide.

L’application est régulièrement pointée du doigt sur ce sujet depuis quelques temps. Beaucoup critiquent les challenges dangereux, ou mettant en avant la beauté et du sex-appeal des créateurs. Les vidéos concernant la perte de poids sont celles qui posent le plus problème puisqu’elles pourraient influencer les plus jeunes utilisateurs de la plateforme à tomber dans les travers des troubles alimentaires. Avec cette semaine de sensibilisation en collaboration avec l’association, qui va durer du 22 au 28 février, les contenus #WhatIEatInADay (ce que je mange dans une journée) ou encore #EmotionalEatingTips (Astuces pour ceux qui mangent leurs émotions, sous l’effet de l’émotion) seront agrémentés d’un paragraphe avertissant des dangers des troubles alimentaires. Cette initiative va peut être permettre à l’application de se défaire de son image de « réseau nocif » qui lui colle à la peau depuis plusieurs mois.