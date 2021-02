Spotify HiFi : un abonnement de qualité supérieur pour les audiophiles

La plateforme de streaming musical vient d’annoncer le lancement de son nouveau service destiné aux audiophiles. Baptisé Spotify HiFi, l’abonnement proposera une meilleure qualité audio, sans compression.

Les géants de la musique en ligne ont beau proposer des catalogues toujours plus riches et concurrentiels, la qualité sonore est souvent limitée. À moins d’opter pour des plateformes exclusivement dédiées aux audiophiles comme Tidal, qui propose une qualité de streaming supérieure et sans compression, les utilisateurs de Deezer, Apple Music ou Spotify devaient jusqu’alors se contenter d’une qualité par défaut compressée.

Spotify passe au HiFi

C’est pendant son event Stream On que Spotify a profité de ce début d’année pour lever le voile sur HiFi, son nouvel abonnement destiné aux amateurs de musique. Avec cette nouvelle offre, la plateforme de streaming propose ainsi une « qualité CD, avec un format audio lossless », comprenez, sans aucune compression. Pour le moment, seules quelques régions du monde sont concernées par cette nouveauté. Spotify n’a pas encore confirmé si les utilisateurs français pourront profiter de son offre HiFi, le lancement officiel étant prévu pour plus tard dans l’année.

Cette nouvelle qualité audio sera évidemment compatible avec tous les appareils compatibles Spotify. En revanche, elle ne sera pas gratuite. Sans préciser le prix exact, l’entreprise, qui accuse de grosses pertes pour l’année 2020 malgré un nombre d’abonnés record demandera aux utilisateurs un supplément mensuel pour bénéficier de son service haut de gamme. Reste à savoir s’il s’agira d’une offre indépendante, ou si tous les utilisateurs pourront l’inclure dans leur abonnement déjà existant (notamment Famille ou Duo), moyennant quelques euros de plus par mois. À titre de comparaison, Deezer propose lui aussi un service similaire baptisé Deezer HiFi, et facturé 14,99€ par mois sans engagement.

85 nouveaux marchés annoncés

L’amélioration de sa qualité audio n’était pas la seule annonce faite par le groupe suédois pendant sa conférence Stream On lundi. L’entreprise, déjà leader mondiale sur son secteur a également annoncé son arrivée dans près de 85 nouveaux pays d’ici les prochains jours. Sont concernés l’Asie, l’Afrique, l’Europe, les Caraïbes et l’Amérique latine, soit plus “d’un milliard de nouveaux auditeurs potentiels” a confirmé le groupe.