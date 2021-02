La carte du monde la plus réaliste ressemble à un vinyle

La carte de Mercator, qui trône fièrement dans les salles de classe depuis des années, est très écartée de la réalité. Elle est composée d’importantes erreurs aux niveaux des pôles, que les professeurs Gott et Goldberg entendent rectifier avec ce planisphère d’un nouveau genre.

Pendant des siècles, les cartographes se sont arraché les cheveux pour représenter avec précision notre planète dans sa rondeur. Si le globe est aujourd’hui la manière de la représenter le plus fidèlement possible, des scientifiques de Princeton ont eu une autre idée. Ce n’est un secret pour personne, mais les planisphères, projection plane des deux hémisphères du globe terrestre, sont une représentation déformée de la réalité, surtout au niveau des pôles. Pour remédier à ce problème, le professeur J.Richard Gott et son équipe ont développé une nouvelle carte plane qui se veut plus réaliste. À l’image d’un disque vinyle, cette carte plate dispose de deux faces qui représente chacune l’un des deux hémisphères. « Cette carte recto-verso a des erreurs de distance plus petites que n’importe quelle carte plate unilatérale. »

Moins de 22,2% écartée de la réalité

En 2007, les professeurs Goldberg et Goot avaient inventé un score pour noter les cartes existantes sur six types de distorsions que les représentations à plat peuvent introduire : les zones, formes locales, distances, flexion, l’asymétrie et les coupes à la limite (écart de continuité). Plus le score est bas plus la carte est représentative. Un globe obtient par exemple : 0,0. En utilisant leurs métriques, la meilleure projection à plat est le Winkel Tripel, avec un score de 4,563. Mais celle-ci pose toujours quelques problèmes notamment en créant l’illusion d’une grande distance entre l’Asie et Hawaï. Les cartographes de Princeton affirment que leur nouvelle carte n’est pas écartée de la réalité de plus de 22,2 %. Le professeur Gott concède « on ne peut pas tout rendre parfait. Une bonne carte dans un domaine peut ne pas être aussi bonne pour illustrer autre chose ».