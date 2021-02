TikTok sauvé in extremis par le gouvernement Biden ?

L’actuel locataire de la Maison Blanche réexaminerait le dossier TikTok ouvert par son prédécesseur, Donald Trump. Celui-ci souhaitait forcer ByeDance à vendre son application à une entreprise américaine.

L’application TikTok devrait finalement être saine et sauve, après les menaces de l’ancien locataire de la Maison Blanche, Donald Trump. Celui-ci souhaitait en effet forcer ByteDance — l’éditeur de l’application — à vendre TikTok à une entreprise américaine, sans quoi celle-ci aurait dû quitter les rayons des magasins d’applications outre-Atlantique. Finalement, son successeur, Joe Biden, aurait décidé d’abandonner ce projet, qui avait déjà été laissé quelque peu à l’abandon par l’administration Trump. Le Wall Street Journal précise que ce dossier n’a pas été totalement mis de côté par le gouvernement de Joe Biden, si ce n’est que les autorités américaines seraient dorénavant en contact avec ByteDance afin de régler les éventuels problèmes concernant la collecte des données des utilisateurs de l’application.

Pour rappel, l’administration Trump a longuement montré son hostilité envers TikTok, estimant que celle-ci pratiquerait de l’espionnage à grande échelle pour le compte du gouvernement chinois. Après des premières menaces en août 2020, puis de multiples rebondissements, Donald Trump avait finalement accepté que l’application continue de fonctionner sur le sol américain tandis qu’Oracle et Walmart achetaient une partie de TikTok Global, la division en charge des activités internationales de la firme. Peu avant son départ de la Maison Blanche, il avait une dernière fois saisi la justice afin de bannir le réseau social des États-Unis, sans succès. Reste à savoir si les méthodes visiblement plus diplomates de l’administration Biden pourrait se reporter sur le cas Huawei, qui ne peut toujours pas collaborer avec des entreprises américaines, dont Google, à cause de l’embargo décidé par Donald Trump.