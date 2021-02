Razer présente sa nouvelle webcam Kiyo Pro

Pensée pour offrir une qualité studio, la Kiyo Pro de Razer assure selon la marque “des visioconférences de qualité professionnelle”. Une nouveauté qui tombe à pic, à l’heure où le Coronavirus nous contraints en grande partie au télétravail.

Vos réunions professionnelles sont un calvaire pour vos interlocuteurs, qui doivent trop souvent se contenter de la caméra de votre smartphone pour apercevoir votre visage pixelisé ? Depuis le début de la crise sanitaire, nous sommes de plus en plus nombreux à travailler à distance, rendant souvent obligatoires les visioconférences en ligne. Pour éviter tout désagrément, Razer a lancé aujourd’hui sa nouvelle Kiyo Pro, une webcam USB équipée d’un capteur de lumière adaptatif. Même en conditions de faible luminosité, le terminal promet une “qualité d’image de niveau supérieur”. Qu’il s’agisse de réunions professionnelles ou de streams, la Kiyo Pro assure une résolution d’image de 2,1 Mpx, ainsi qu’une résolution vidéo jusqu’au FHD 1080p et 60 fps, avec un encodage H.264. De quoi assurer non seulement une qualité d’image suffisante, mais aussi une fluidité vidéo parfaite en toutes circonstances.

Technologie STARVIS

Pour parvenir à proposer une qualité d’image suffisante, même en faible luminosité, La Kiyo Pro embarque avec elle un capteur CMOS type 1/2.8 disposant de la technologie STARVIS. Dans un communiqué officiel, Razer explique ainsi : “STARVIS est une technologie de pixel rétroéclairé, utilisée dans les capteurs CMOS des caméras de surveillance, pour créer des images de haute qualité à partir de la plage de lumière visible et proche infrarouge. En incorporant cette technologie dans la Kiyo Pro, les appels vidéo auront une image toujours claire et lumineuse”. En plus d’assurer une image FHD, la webcam propose aussi trois choix de champs de vision, 103° (destiné aux conférences de groupe), 90°, ou 80°(idéal pour une visioconférence). Capable de se fixer sur n’importe quel écran, ou d’être directement posée sur un bureau grâce à son trépied flexible, la Kiyo Pro dispose aussi d’un micro omnidirectionnel 16bits.

Prix et disponibilité

La Kiyo Pro est accessible dès à présent sur le site de Razer, et chez la plupart des revendeurs tiers. Elle est commercialisée au prix de 209,99€.