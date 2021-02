Smartphones : le renouvellement anticipé bientôt limité en France ?

Pour limiter l’impact environnemental des smartphones, l’Arcep pourrait encadrer leur renouvellement anticipé, souvent proposé par les opérateurs en échange d’un engagement forfaitaire.

Obtenir un smartphone dernier cri en échange d’un forfait téléphonique avec engagement sur deux ans. L’offre est connue de tous les opérateurs téléphoniques, et elle est généralement avantageuse pour tous les partis. Pourtant, changer de téléphone tous les ans sous couvert de prix avantageux a un bel et bien un coût, et il est environnemental. Selon les informations publiées mardi par Reuters, qui cite une source proche du gouvernement, la France pourrait bientôt encadrer plus fermement cette pratique, afin de limiter l’impact écologique du renouvellement anticipé sur le marché du smartphone.

En effet, et même si l’offre commerciale est alléchante pour l’utilisateur, qui peut bénéficier d’un smartphone dernière génération à moindre coût, ce renouvellement proposé par les opérateurs pousse souvent les clients à se délester de leur ancien téléphone, alors que celui-ci est encore en parfait état. Le projet aurait donc pour but “d’accroître la durée de vie des terminaux”, cite Reuters. On ignore encore comment ce dernier se concrétisera. Ainsi, le gouvernement pourrait par exemple fixer une durée minimale d’engagement à l’acquisition d’un nouveau smartphone inclus avec un forfait téléphonique. Il pourrait aussi limiter les opérateurs dans leurs offres. Dans tous les cas, le projet est en cohérence avec les précédentes actions initiées plus tôt cette année par l’Union européenne. Dans l’espoir de réduire l’impact écologique généré par le marché du smartphone, la Commission européenne a récemment validé l’adoption d’un chargeur universel, ce qui devrait permettre de limiter considérablement la prolifération (et l’obsolescence) des différents chargeurs sur le marché.

Vendre, donner, réparer

Même si le projet mené par l’Arcep venait à se concrétiser, il n’empêcherait évidemment pas les utilisateurs de vouloir changer régulièrement de smartphones. À l’heure où des innovations technologiques sont présentées chaque semaine sur le marché de la tech, beaucoup aspirent en effet à posséder les dernières technologies en date, afin de profiter d’une expérience utilisateur optimale. Pour autant, des solutions existent pour limiter l’impact environnemental de ses anciens smartphones. Si ces derniers sont encore en état de marche, il est ainsi possible de les donner, ou de les revendre. À l’inverse, s’ils présentent un problème technique, il est aujourd’hui possible de les faire réparer à moindre coût, ou de les recycler.