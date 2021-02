Espace : Il y a un message codé dans le parachute de Perseverance

La vidéo a été diffusée lundi, et depuis, les internautes s’en sont donnés à cœur joie. Pendant l’atterrissage de Perseverance sur la planète rouge, la NASA avait visiblement tout anticipé, depuis les sept minutes de terreur, qui ont finalement été passées avec brio, jusqu’au message caché sur le parachute du rover. Le défi avait été lancé par l’un des experts de l’Agence spatiale, qui avait expliqué pendant un briefing préliminaire : “Parfois, on glisse des messages dans nos travaux pour que d’autres les trouvent, donc nous vous invitons tous à essayer de le trouver”.

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY

— Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021