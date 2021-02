Stadia Pro : découvrez les jeux gratuits du mois de mars !

Parmi les quatre nouveaux jeux gratuits annoncés pour les abonnés Stadia Pro se cache une exclusivité du nom de PixelJunk Raiders.

Depuis que Google a annoncé la fermeture de ses studios first-party Stadia Games and Entertainment, les joueurs se demandent ce qu’il va bien pouvoir arriver au service de jeux en streaming Stadia. L’entreprise a tenu à rassurer ses abonnés lors de l’annonce, en affirmant que, s’il n’y aura plus de jeux first-party, la priorité est de renforcer les ajouts de jeux tiers et indépendants. Ainsi, Google a promis une centaine de nouveaux jeux pour cette année 2021 et semble vouloir tenir ses promesses, puisque des nouveaux jeux arrivent bientôt. Google vient d’annoncer que quatre jeux vont bientôt être ajoutés au catalogue, dont une exclusivité.

Cette exclusivité, c’est PixelJunk Raiders, un jeu d’action-aventure de Q-Games. Le but du jeu est de sauver la planète Tantal des forces aliens. Comme c’est un jeu de type roguelike, vous devrez explorez votre environnement et combattre des monstres pour obtenir des armes et de ressources. De plus, ce jeu pourra fonctionner avec l’option State Share (partage de progression). C’est une fonctionnalité qui permet au joueur de partager certains segments de jeux avec ses amis, en effectuant une capture d’écran à certains moments donnés de l’aventure. Vos amis pourront ainsi explorer votre monde sur PixelJunk Raiders.

Les autres jeux qui vont rejoindre le catalogue de Stadia Pro sont PAC-MAN Mega Tunnel Battle, Reigns et AVICII : Invector, le jeux en hommage au DJ suédois. De plus, des nouveaux jeux seront disponibles dans la boutique de Stadia. Il s’agit de Welcome to Elk, A Place for the Unwilling, et deux jeux Shantae. Pour rappel, l’abonnement Stadia Pro est à 9,99 euros et vous permet notamment de profiter de jeux gratuits tous les mois.