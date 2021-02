PS5 : Sony confirme l’arrivée d’un casque VR

Cette annonce était attendue par les amateurs de la réalité virtuelle ayant déjà mis la main sur la PlayStation 5, console dernière génération de Sony. Néanmoins, le casque n’est pas prévu pour tout de suite…

Depuis la sortie de la PlayStation 5 et de ses nombreux accessoires, comme le casque PULSE 3D ou encore la télécommande, certains se demandaient si Sony allait bientôt annoncer un nouveau casque VR, en accord avec cette nouvelle génération d’accessoires. Malgré la compatibilité du PSVR sorti en 2016, il est vrai que c’est un outil qui manque encore sur PS5. C’est pour cela que Sony vient de révéler certains détails sur son prochain casque VR. Ces détails restent minimes puisque le développement du casque est loin d’être achevé et qu’il ne devrait pas sortir cette année.

On sait néanmoins que le casque ne sera pas sans fil. Un câble unique devrait le relier à la PlayStation 5 pour une facilité d’utilisation ainsi qu’une expérience visuelle plus fiable. Il devrait aussi améliorer le champ de vision et augmenter la résolution par rapport à ce qu’on trouve sur le PSVR. On retrouvera également des manettes nouvelle génération. Dans un billet de blog, Hideaki Nishino a précisé que ces manettes seront améliorées grâce à certaines fonctionnalités présentes sur la DualSense, comme le retour haptique, possiblement. C’est une annonce qui pourrait révolutionner le monde de la réalité virtuelle, tout comme la manette dernière génération de Sony l’a fait. Sachant que le PSVR est a déjà atteint les 5 millions de ventes en seulement quatre ans, il se pourrait que la prochaine génération de casques en fasse autant, si ce n’est plus au vu du succès sans précédent de la PlayStation 5. Sony a précisé que de plus amples détails arriveront plus tard, lorsque la phase de développement aura significativement avancé. Mais au moins, maintenant on sait qu’un tel casque est bel et bien prévu !