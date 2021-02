Ring officialise sa sonnette filaire Video Doorbell Pro 2

La filiale d’Amazon, spécialiste des sonnettes connectées, vient d’annoncer la sortie d’un tout nouveau modèle filaire haut de gamme, la Ring Video Doorbell Pro 2.

Quelques semaines après avoir présenté une sonnette connectée à moins de 60€ avec sa Ring Video Doorbell Wired, l’entreprise Ring présente aujourd’hui un autre modèle, cette fois bien plus haut de gamme. Présenté par l’entreprise comme “le plus avancé” de ses itérations filaires, la Ring Video Doorbell Pro 2 s’équipe de nombreuses fonctionnalités dont certaines inédites, comme la détection de mouvement 3D, la vue aérienne, la qualité vidéo en HD 1536p, et la vidéo HD en plan moyen. Conçue pour être raccordée sur un câblage de sonnette compatible déjà existant, elle ne nécessite que très peu d’installation, et permet d’améliorer considérablement les performances d’une sonnette classique.

En plus des performances promises par la Ring Video Doorbell Pro 2, les utilisateurs ayant souscrit un abonnement Ring Protect pourront bénéficier de nombreux avantages supplémentaires, comme le partage de vidéo et d’image, ainsi que l’enregistrement des données capturées. Le service est accessible à partir de 3€ par mois pour un forfait basique, et jusqu’à 10€ par mois pour un forfait Plus, comprenant une extension de garantie des appareils Ring, des réductions sur les produits de la marque, ainsi que la connectivité cellulaire incluse. À noter que pour tout achat d’une sonnette connectée, les utilisateurs bénéficient d’un essai gratuit de 30 jours pour l’offre Plus.

Prix et disponibilité

La sonnette filaire connectée Ring Video Doorbell Pro 2 sera disponible à l’achat à partir du 31 mars prochain, au prix de 249€. En attendant, elle est aussi accessible dès aujourd’hui en précommande sur le site officiel de la marque, ou directement sur Amazon.