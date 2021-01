Ring présente une nouvelle sonnette connectée à moins de 60€

Spécialiste des interphones et sonnettes connectées, la filiale d’Amazon Ring étend son catalogue, avec un nouveau produit filaire ultra-abordable baptisé Ring Video Doorbell Wired.

Le marché des sonnettes connectées est en pleine expansion, et aux États-Unis, c’est la marque Ring qui parvient à tirer son épingle du jeu. Malgré son jeune âge, la filiale du géant Amazon créée en 2012, multiplie les références produits. Cette fois, c’est à l’entrée de gamme que Ring s’attaque, avec sa nouvelle Ring Video Doorbell Wired. Présenté comme “la plus petite sonnette raccordée” de la gamme, le terminal reprend le design de ses prédécesseurs, avec un format rectangulaire, et un unique bouton cerclé de lumière pour l’activer.

En termes de fonctionnalités, l’objet connecté s’inspire de ses aînés, et reprend bon nombre d’outils déjà existants, allant de la vidéo en HD 1080p à la vision nocturne, à l’audio bidirectionnel, et les zones de détection de mouvement personnalisables. Comme sur les modèles supérieurs, la Video Doorbell Wired offre la possibilité de communiquer avec les visiteurs directement depuis un smartphone avec l’application Ring. Les abonnés au service premium Ring Protect (offert pendant un mois pour tout achat d’une sonnette) peuvent aussi bénéficier de la prévisualisation vidéo, du mode People Only et des Rich Notifications sur mobile. En revanche, et contrairement aux autres modèles du catalogue Ring, la sonnette n’embarque aucune batterie autonome, et fonctionne uniquement en filaire.

Malgré quelques fonctionnalités revues à la baisse par rapport au reste de la gamme, la Ring Video Doorbell Wired possède pourtant un atout indéniable : son prix. Proposée à seulement 59€, elle est près de 4 fois moins chère que le modèle le plus populaire de la marque, la Doorbell 3. Évidemment, à ce prix-là, le terminal possède plusieurs atouts supplémentaires, mais il faut bien admettre que la nouvelle itération d’entrée de gamme de Ring ne manque pas d’intérêt pour les petits budgets, ou tous ceux qui souhaitent remplacer un ancien modèle de sonnette filaire déjà existant. Disponible en mai 2021, la Ring Video Doorbell Wired est déjà référencée sur le site d’Amazon.