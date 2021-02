Le projet n’est même pas encore concrétisé que les spécialistes du marché se penchent déjà sur la question de l’Apple Car, qui pourrait rapporter très gros à la Pomme d’ici quelques années.

“Tout bien considéré, nous pensons que l’arrivée d’Apple sur le marché automobile est parfaitement logique”. Alors que l’idée d’une voiture autonome signée par la marque à la Pomme avait surpris les technophiles, le projet pourrait bien devenir une réalité d’ici quelques années. En attendant, les analystes se penchent déjà sur les recettes qu’un tel investissement pourrait rapporter à l’entreprise de Tim Cook, et il faut admettre que les chiffres s’annoncent plutôt prometteurs.

Selon Harsh Kumar, du cabinet d’analyse Piper Sandler, la voiture de la Pomme pourrait très rapidement devenir une source de revenus non négligeable. Avec des prévisions misant sur seulement 0,1% du marché, soit 100 000 véhicules attendus sur l’année 2024, Apple pourrait en effet générer un chiffre d’affaires de près de 5 milliards de dollars. Quelques années plus tard, lorsque l’entreprise aura réussi à s’imposer plus durablement sur le marché automobile, le chiffre d’affaires annuel de l’Apple Car pourrait atteindre les 50 milliards de dollars.

En misant sur une Apple Car en plus de son écosystème déjà existant (smartphones, tablettes, ordinateurs, accessoires, domotique…), Apple pourrait ainsi s’assurer un solide revenu supplémentaire. À noter que si l’entreprise prévoit de concevoir en grande partie lui-même son véhicule intelligent – tant sur la partie software que hardware, cette dernière n’échappera sans doute pas à la nécessité de s’associer avec un constructeur tiers. Il s’agirait d’ailleurs là de la partie la plus délicate du projet. Plusieurs entreprises automobiles à l’instar de Hyundai et Nissan ont en effet déjà confirmé que leurs discussions avec la Pomme n’avaient finalement pas abouti. De son côté, Volkswagen a estimé que l’Apple Car ne serait sans doute jamais une menace pour les entreprises automobiles historiques.