D’après Ming Chi Kuo, Apple prévoirait de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces sans Touch Bar et doté d’un connecteur MagSafe pour la recharge, une première depuis son abandon en 2016. Aussi, on aurait droit à un design plus anguleux façon iPhone 12 ou iPad Pro.

Il y aurait du mouvement chez les ingénieurs qui conçoivent les MacBook d’Apple, si l’on en croit ces nouvelles prédictions de Ming Chi Kuo, l’analyste star concernant la firme à la Pomme. Selon lui, Apple préparerait bien une flopée de nouveaux MacBook Pro cette année. On retrouverait bien le fameux MacBook Pro de 14 pouces, un modèle de 13,3 pouces dont la dalle serait légèrement élargie grâce à une réduction des bordures, tout comme Apple l’avait fait en passant son MacBook Pro 15 pouces à 16 pouces. Néanmoins, Ming Chi Kuo prévoit non pas une seule gamme comprenant un MacBook Pro 14 et un 16 pouces, mais bien deux gammes distinctes !

Selon l’analyste, Apple prévoirait également de nouveaux MacBook Pro dotés d’un tout nouveau design. Toutes les zones qui sont encore bombées comme sur la partie inférieure et supérieure du châssis devraient être totalement plates, à l’image du look anguleux des derniers iPhone 12, de l’iPad Pro ou l’iPad Air. Plus étonnant encore, cette gamme abandonnerait la fameuse Touch Bar, cette petite barre tactile qui remplace les touches de fonction sur les MacBook Pro depuis 2016, et qui ne semble pas avoir rencontré le succès escompté. S’il peut sembler étonnant qu’Apple fasse un pas en arrière en retirant la Touch Bar, vous n’êtes pas au bout de vos surprises : selon Kuo, Apple devrait faire revenir le MagSafe (!) et même réintroduire une connectique plus traditionnelle, avec des ports USB-A, voire même un lecteur de carte SD.

On aurait jamais pris ce genre de rumeurs au sérieux habituellement, mais le fait que ces informations proviennent de Ming Chi Kuo laisse planer le doute. L’analyste est en effet largement réputé pour la fiabilité de ses prédictions. Pour couronner le tout, l’éminent Mark Gurman de Bloomberg affirme lui aussi que le MagSafe devrait faire son grand retour sur ces nouveaux MacBook dont les noms de code seraient J314 pour le modèle 14 pouces et J316 pour le modèle 16 pouces. Enfin, tous ces modèles bénéficieraient bien de nouvelles puces signées Apple.