PlayStation Plus : Final Fantasy VII vous sera offert en mars !

Avec Final Fantasy VII en tête de liste des jeux PlayStation Plus offerts, le programme de mars s’annonce prometteur.

Les jeux PlayStation Plus du mois de mars viennent d’être annoncés par Sony et on y retrouve le remake PS4 de Final Fantasy VII ! Peu avant la confirmation par Sony, un leak laissait à croire que le jeu serait offert aux abonnés PS Plus pour le mois de mars. C’est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui depuis que Sony a annoncé lors de son State of Play qu’il arriverait dans l’année sur la PS5. Bien que ceux qui possèdent déjà le jeu pourront avoir la mise à jour next-gen gratuitement, cela ne sera pas le cas pour tous ceux qui vont se le procurer avec l’offre du PS Plus. De plus, Square Enix a également annoncé que deux jeux mobiles Final Fantasy VII sortiraient en 2021 et 2022.

En ce qui concerne les autres jeux offerts du mois de mars, il y a le jeu Renmant : From the Ashes, Maquette et Farpoint. L’histoire de Renmant From the Ashes se situe dans un monde dominé par le chaos et les monstres. C’est un jeu de tir et de survie à la troisième personne où vous devrez affronter des créatures et battre des boss tous plus puissants les uns que les autres. Maquette sera une exclusivité sur PS5. Dans ce jeu à la première personne, vous êtes entouré d’énigmes à résoudre. Pour ce faire, vous devrez naviguer entre votre monde à taille réelle et la réplique de ce monde en miniature afin de manipuler les éléments à votre guise. Enfin, le dernier jeu de mars sera Farpoint. C’est un jeu d’exploration spatiale qui se joue en réalité virtuelle, et on retrouve un mode coop en ligne !

N’oubliez pas que le jeu Destruction All Stars sera toujours disponible au mois de mars. Il quittera le catalogue le 5 avril également, donc profitez-en ! Pour rappel, PlayStation Plus est un service d’abonnement sur PlayStation qui vous donne accès à quelques jeux gratuitement, renouvelés chaque mois, pour 59,99 euros par an. D’autres formules, mensuelle et pour trois mois, sont également disponibles au prix de 8,99 euros et 24,99 euros respectivement.