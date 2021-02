State of Play : découvrez les dernières annonces de PlayStation !

Le dernier State of Play s’est tenu ce jeudi 25 février à 23h et Sony y a dévoilé de nouvelles informations concernant 10 jeux qui vont bientôt sortir sur PS5 et PS4.

Le State of Play a duré une trentaine de minutes durant lesquelles Sony a dévoilé les dates de sortie des jeux Kena Bridge of Spirits et Oddworld Soulstorm, entre autres. Kena sortira le 24 août 2021 sur PS4 et PS5. Un trailer prometteur a été dévoilé dans lequel on découvre un monde magique dans lequel se mêlent humains et esprits.

Oddworld Soulstorm a quant à lui une date de sortie fixée au 6 avril prochain. Un nouveau trailer du jeu ainsi que des images de gameplay ont également été dévoilés. Abe est le protagoniste et il doit réussir à sauver un millier de ses compères qui sont traités comme des esclaves. Il a aussi été précisé qu’avec la DualSense de la PS5, il sera possible de ressentir les battements du cœur d’Abe surtout lors de séquences intenses.

Parmi les prochains jeux qui vont débarquer sur PS5 cette année, on peut également citer Final Fantasy VII remake. Le jeu a complètement été optimisé avec une amélioration des éclairages, des ombres, et des temps de chargements qui seront significativement réduits. La mise à jour next-gen sera gratuite pour ceux qui possèdent le titre sur PS4. Puis, il y a eu un aperçu de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time sur PS5. Le jeu débarquera sur console dernière génération dès le 12 mars prochain. Il bénéficiera du retour haptique de la DualSense, d’une résolution en 4K et de 60 fps, ainsi que de l’audio 3D et de temps de chargement réduits. Évidemment, la mise à jour next-gen pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4 sera gratuite, et le transfert de sauvegarde sera également disponible. Une bonne nouvelle si vous ne souhaitez pas tout recommencer depuis le début. En ce qui concerne le gameplay, Sony en a également dévoilé un peu sur le jeu Returnal, dont la sortie est prévue pour le 30 avril prochain.

Le jeu Knockout City, qui avait été dévoilé lors du dernier Nintendo Direct, a aussi eu le droit à une nouvelle séance de gameplay ainsi que des annonces concernant sa compatibilité avec le crossplay, et une bêta qui devrait bientôt arriver. La date de sortie du jeu est toujours prévue pour le 21 mai prochain, tout comme pour Deathloop, dont un gameplay intitulé « Déjà vu » a également été dévoilé.

La surprise de ce State of Play est le jeu SIFU, un nouveau jeu de combat à la troisième personne du studio Sloclap. C’est le studio qui est à l’origine du jeu Absolver. SIFU s’est dévoilé dans un trailer, où on voit un jeune homme se battre contre des ennemis mais avec un avantage : il possède un collier qui lui permet de ressusciter si jamais il meurt. Mais cet avantage à un prix que l’étudiant devra payer de sa jeunesse. En effet, à chaque fois qu’il utilise son pouvoir, il vieillit de plus en plus. SIFU n’a pas encore de date de sortie mais il arrivera cette année sur PS5.

Un autre jeu a également été dévoilé et il s’agit de Solar Ash, dont la date de sortie prévue en juin 2021 avait fuité quelques semaines auparavant. Pour l’instant, aucune date officielle n’a été confirmé pour ce jeu. C’est également le cas de Five Nights at Freddy’s qui a fait une apparition lors du State of Play mais pour lequel aucune date de sortie n’a été dévoilée.