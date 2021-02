Xiaomi va présenter le smartphone que tout le monde s’arrachera en 2021

Le 4 mars à 13h, Xiaomi lèvera le voile sur le Redmi Note 10, son smartphone affichant l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, si ce n’est le meilleur.

C’est officiel : Xiaomi présentera sa toute nouvelle gamme Redmi Note 10 le 4 mars prochain, à 20h GTM, soit 13h en France. C’est ce que vient d’annoncer la marque sur Twitter, tout en nous invitant à suivre son événement en direct sur YouTube, Twitter, Facebook ou via son site officiel mi.com.

Au menu, on devrait donc retrouver plusieurs smartphones, dont, très certainement, un Redmi Note 10 et un Redmi Note 10 Pro. Comme c’est habituellement le cas avec cette gamme, les prix devraient être particulièrement contenus, aux alentours des 200€. Et comme d’habitude, Xiaomi devrait une nouvelle fois nous présenter un smartphone doté d’énormes arguments pour ce prix, dont un processeur véloce, une excellente autonomie, des performances photo honorables et un bel écran, comme c’était le cas des Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro de l’année dernière, ou encore du récent Redmi Note 9T qui apporte la 5G à un prix ultra-compétitif. Les premiers bruits de couloir à propos du Redmi Note 10 évoquent la présence d’un SoC de Qualcomm — probablement un Snapdragon 732G — et de multiples améliorations du côté de la recharge, du design, ou encore de la résistance de son écran.

