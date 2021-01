[Test] Xiaomi Redmi Note 9T, la 5G à moins de 250€

Xiaomi revient fort en ce début d’année avec son Redmi Note 9T (et aussi le Redmi 9T), qui incarne sa nouvelle proposition du smartphone au meilleur rapport qualité-prix. Pari réussi ?

La 5G à moins de 300 euros, vous avez dit ? C’est bien ce que propose le Redmi Note 9T, successeur du Redmi Note 9 Pro, et dernier prétendant sur cette gamme du constructeur, très souvent considérée comme le meilleur rapport qualité-prix du marché. Avec son petit dernier, Xiaomi espère une nouvelle fois damner le pion à ses concurrents avec un smartphone très équilibré à partir de seulement 250 euros. Le Xiaomi Redmi Note 9T s’avère-t-il aussi convaincant que ses prédécesseurs ?

Où acheter le Xiaomi Redmi Note 9T ?

Design, Écran et Ergonomie

En regard de son prix, le Redmi Note 9T propose un look clairement dans l’air du temps. À l’avant, on dispose d’une large dalle LCD Full HD+ de 6,53 pouces plutôt lumineuse (450 nits) qu’on a trouvé plutôt bonne, que ça soit en terme de justesse des couleurs ou d’angles de vision. Cet écran est poinçonné en haut à gauche, ce qui permet d’accueillir la caméra frontale, et donc de dégager l’écran et d’offrir un semi-bordeless, si l’on omet le large menton inférieur.

À l’arrière, Xiaomi n’a pas fait le choix du verre, mais plutôt du polycarbonate texturé. Celui-ci offre l’avantage de se montrer bien moins salissant et plus résistant à l’usage que le verre, mais ne permet malheureusement pas la recharge sans fil. Malgré tout, il permet au smartphone de rester léger (199 grammes), malgré un gabarit imposant. Sur la partie haute de la face arrière, on retrouve un bloc photo arrondi et centré, une caractéristique physique qu’on retrouve chez de plus en plus de constructeurs, que ça soit chez Xiaomi (Xiaomi Mi 10T Lite) ou encore chez la concurrence. Encore faut-il en apprécier le look, mais ce placement offre l’avantage de ne pas rendre le smartphone bancal lorsqu’il est utilisé sans coque et posé sur une table, contrairement à un bloc photo placé dans un coin.

Sur la tranche gauche, on retrouve le tiroir SIM, et sur la tranche droite, le bouton volume + et – et celui de verrouillage/déverrouillage, qui fera également office de capteur d’empreinte digitale. À l’usage, on a trouvé ce capteur très réactif, et ce bouton est idéalement placé sous le pouce lorsqu’on saisit l’appareil. Un bon point. Pour finir, on retrouve le port de charge USB-C sur la tranche du bas, accompagné d’un haut-parleur et même… une prise jack 3,5mm ! (c’est devenu assez rare pour le noter).

Performances, Autonomie et Logiciel

Le Redmi Note 9T se distingue de ses prédécesseurs par l’utilisation d’un SoC de chez MediaTek, la puce Dimensity 800U, au lieu d’une solution de Qualcomm. Concrètement, cette puce devrait offrir des performances peu ou prou similaires à celles offertes par le Snapdragon 855, ancienne puce haut de gamme de chez Qualcomm qui était largement utilisé sur les smartphones premium en 2018. Par extrapolation, on pourrait donc avoir des performances équivalentes à celles offertes par un Google Pixel 4, un Samsung Galaxy Fold, un OnePlus 7 Pro ou encore un Xiaomi Mi 9T Pro, ancien haut de gamme de la marque chinoise. En pratique, on retrouve effectivement des performances plus ou moins équivalentes à ces anciens smartphones haut de gamme (bien qu’en deçà côté multi-core). À l’usage, on a trouvé le smartphone parfaitement réactif, même lors de séances de jeux vidéo avec Call of Duty Mobile, notamment.

En ce qui concerne l’autonomie, le Redmi Note 9T propose une batterie généreuse de 5 000 mAh qui lui octroie une excellente autonomie. La marque promet deux jours complets, et, de notre côté, on a noté qu’il en est parfaitement capable. Avec une utilisation lourde, on fera largement une journée complète sans passer par la case recharge, et c’est déjà très bien. Le smartphone est par ailleurs capable d’être rechargé plutôt rapidement, à 18W. C’est toutefois moins que la puissance délivrée par le chargeur inclus, de 22,5W. On ignore pourquoi Xiaomi a fait ce choix, mais mieux vaut un chargeur trop puissant que pas assez.

Enfin, le Redmi Note 9T fonctionne sous Android 10 avec la surcouche MIUI 12 du constructeur. On ne va pas s’étaler sur les différentes fonctionnalités apportées par cette nouvelle version du logiciel de Xiaomi, que vous pouvez retrouver dans notre prise en main de MIUI 12. Pour résumer, on se retrouve avec une expérience plutôt atypique et suffisamment caractéristique avec ses animations en pagaille pour se démarquer franchement des concurrents, sans oublier un penchant vers les codes de design d’une certaine marque californienne.

Photo & Vidéo

Côté photo/vidéo, le Xiaomi Redmi Note 9T embarque un triple capteur photo à l’arrière composé d’un capteur principal de 48 MP (grand-angle, f/1,79), un capteur de profondeur de 2 MP (pixel de 1.75µm) destiné à l’amélioration du mode Portrait, et enfin un troisième capteur macro de 2 MP (pixel de 1.75µm). Si ces deux derniers capteurs se montrent plutôt anecdotiques, le capteur principal nous a semblé plutôt bon en pratique. Les performances photo restent bien loin de ce que peuvent proposer des smartphones vendus plus cher, avec un lissage un peu trop prononcé et des textures parfois grossières, mais pour le prix, cela reste très honorable. Par ailleurs, on retrouve également un capteur photo frontal de 13 MP qui permet de capturer des selfies plutôt satisfaisants. À noter que le smartphone est également capable de capturer des vidéos en 4K à 30 i/s. Mais, avec une stabilisation qui laisse franchement à désirer et quelques lags, il n’est pas vraiment doué pour cela.

Puisque des photos valent mille mots, voici quelques clichés capturés avec le Redmi Note 9T dans différentes conditions d’éclairage :

Où l’acheter ?

Le Redmi Note 9T 5G est disponible en deux coloris – Noir Crépuscule et Violet Aurore – depuis le 15 janvier chez Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce et LDLC à 249,9 euros pour la version équipée de 64 Go de stockage et de 4 Go de RAM. On le retrouve également chez Aliexpress à un prix moins élevé et une livraison gratuite en quelques jours en France.