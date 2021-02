[Guide d’achat] Quel smartphone Xiaomi choisir en fonction de vos besoins ?

Entre les gammes Mi, Mi T, Redmi, Redmi Note ou encore Poco de Xiaomi, il est parfois difficile de s’y retrouver chez ce constructeur réputé pour offrir des smartphones au rapport qualité-prix imbattable. Pour trouver le meilleur smartphone Xiaomi en fonction de vos besoins, vous êtes au bon endroit. Suivez le guide !

Xiaomi a bien changé depuis ses débuts dans nos contrées, lorsque la marque était avant tout connue pour ses smartphones présentant d’excellents rapports qualité-prix. Depuis, Xiaomi a largement peaufiné sa gamme, en s’ouvrant des voies royales vers le haut de gamme avec ses Mi 10, puis son Mi 11, et en améliorant largement son logiciel, dont la dernière version, MIUI 12, n’a désormais plus rien à envier à ses concurrents. Le problème, c’est que la marque a la fâcheuse tendance à multiplier ses références à n’en plus finir, entre ses gammes Mi, Mi T, Redmi, Redmi Note, Poco, etc… Bien difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi on vous a concocté ce petit guide, dans lequel nous allons cerner le smartphone idéal de chez Xiaomi, en fonction de vos besoins !

Le choix de la rédaction : Xiaomi Redmi Note 9T, la 5G à moins de 250€

Comme sur la plupart de ses modèles, Xiaomi décline ses smartphones en un modèle « T » un peu plus tard. Généralement, ces modèles apportent quelques ajouts non négligeables, et c’est le cas du Redmi Note 9T, qui offre la plupart des arguments du Redmi Note 9, mais y apporte en plus une compatibilité avec la 5G, caractéristique encore inédite sur un smartphone vendu moins de 250 euros. Sinon, on retrouve des performances solides, un écran convenable, des capacités photo honorables et une excellente autonomie, et le Xiaomi Redmi Note 9T incarne de ce fait un smartphone au rapport qualité-prix imbattable en 2021. Un choix idéal pour les utilisateurs qui disposent d’un budget limité, mais qui souhaite tout de même profiter d’un smartphone aux performances équilibrées, et qui pourra leur durer plusieurs années grâce au support de la 5G.

C’est plutôt pour vous si :

Vous cherchez un smartphone équilibré, qui vous durera longtemps

Vous avez un budget serré

Ce n’est pas pour vous si :

Vous prenez beaucoup de photos avec votre smartphone

Où l’acheter au meilleur prix ?

Marchand Stock Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Xiaomi Redmi Note 9, le meilleur rapport qualité-prix

Depuis plusieurs années maintenant, la gamme des Redmi Note de Xiaomi plafonne en tête des smartphones présentant le meilleur rapport qualité-prix possible. Rendez vous compte, à moins de 200 euros, le Xiaomi Redmi Note 9 vous propose d’excellentes performances, une très bonne autonomie, et des performances photo franchement convaincantes, doublées d’un design dans l’air du temps et d’une finition travaillée. En bref, un smartphone qui pourrait largement prétendre au secteur du milieu de gamme, mais vendu au prix d’un appareil d’entrée de gamme. Pour quelques dizaines d’euros de plus, on retrouve également une version boostée pour les utilisateurs les plus exigeants, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ces smartphones sont clairement capables d’encaisser tous les usages actuels et à venir pendant encore de longues années, à un prix défiant toute concurrence.

C’est plutôt pour vous si :

Vous cherchez un smartphone autonome et performant

Vous avez un budget serré

Ce n’est pas pour vous si :

Vous prenez beaucoup de photos avec votre smartphone

Où l’acheter au meilleur prix ?

Marchand Stock Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Xiaomi Mi 10T Pro, sans concession ou presque

Vendu autour des 500 euros, le Xiaomi Mi 10T Pro dispose d’atouts dignes d’un premium et parfois même au-delà, à commencer par une très bonne autonomie, son affichage en 144 Hz, son capteur photo principal de 108 MP ou encore son Snapdragon 865. D’autant plus qu’il est compatible avec la 5G et qu’il offre une expérience de navigation ultra-satisfaisante au quotidien grâce à MIUI 12, couplé à son affichage extrêmement fluide. Un excellent rapport qualité-prix pour qui cherche une expérience navigation extrêmement satisfaisante grâce à sa dalle, à condition de se faire à l’écran LCD.

C’est plutôt pour vous si :

La fluidité de l’écran vous importe

Vous prenez beaucoup de photos/vidéos

Ce n’est pas pour vous si :

Vous voulez une dalle OLED

Où l’acheter au meilleur prix ?

Marchand Stock Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Xiaomi Mi 10T Lite, la version allégée

Pour les utilisateurs au budget un peu plus serré, mais qui souhaitent tout de même profiter des nouveautés introduites avec la gamme Mi 10T, et qui ne sont pas prêts à faire des concessions au point de porter leur dévolu sur un Redmi Note, on retrouve le Xiaomi Mi 10T Lite. Comme son nom l’indique, on retrouve nombre d’atouts du modèle Pro, dont un écran ultra-fluide (120 Hz), d’excellentes performances, une très bonne autonomie et des performances photo vraiment décentes. On y retrouve également la 5G, et son seul défaut, c’est sans doute d’être plutôt imposant. À réserver aux utilisateurs qui n’ont pas peur des grands smartphones, donc.

C’est plutôt pour vous si :

La fluidité de l’écran vous importe

L’autonomie est un facteur important

Ce n’est pas pour vous si :

Vous aimez les « petits » smartphones

Où l’acheter au meilleur prix ?

Marchand Stock Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Xiaomi Mi 11, le fleuron

Fraîchement débarqué dans nos contrées, le Xiaomi Mi 11 est tout simplement le smartphone le plus haut de gamme de la marque à l’heure où nous écrivons ces lignes. Avec son Snapdragon 888, son écran sublime et ses performances photo franchement convaincantes, le Xiaomi Mi 11 ne fait aucune concession, au point de concurrencer dangereusement les fleurons d’Apple, de Samsung ou de Huawei. En gommant une partie des défauts de son prédécesseur, en peaufinant certains points et en baissant de prix, le Xiaomi Mi 11 est encore plus intéressant que son Mi 10, qu’on avait déjà particulièrement apprécié. À réserver à ceux qui cherchent le meilleur du meilleur, chez Xiaomi.

C’est plutôt pour vous si :

Vous recherchez le meilleur smartphone Xiaomi

Vous accordez une importance capitale aux performances

Vous prenez beaucoup de photos/vidéos

Ce n’est pas pour vous si :

Votre budget est serré

Où l’acheter au meilleur prix ?

Marchand Stock Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Xiaomi Poco M3, le plus autonome, à prix cassé

Même s’il porte encore le nom de Xiaomi, le cas de Poco est un peu particulier. La filiale de Xiaomi a en effet pris son indépendance l’an dernier et commence à incarner une marque à part entière. On glisse tout de même le Poco M3 dans cette sélection car il est toujours lié à Xiaomi et qu’il propose des arguments imparables, notamment son excellente autonomie offerte par l’imposante batterie de 6 000 mAh. Le constructeur annonce pas moins de 5 jours d’autonomie avec une utilisation légère — soit recevoir des SMS, passer des appels et naviguer un peu sur internet — mais on pourra aisément tenir plusieurs jours avec une utilisation intensive. C’est clairement le smartphone des baroudeurs, puisqu’en plus de cela, il est vendu sous la barre des 150 euros. À ce prix, le reste des caractéristiques reste évidemment plutôt modeste, mais loin d’être médiocre, à commencer par son bel écran de 6,53 pouces ou encore son capteur principal de 48 MP. À réserver aux utilisateurs avec un budget serré, qui ont absolument besoin de la meilleure autonomie possible.

C’est plutôt pour vous si :

L’autonomie est un critère primordial

Vous avez un budget serré

Ce n’est pas pour vous si :

Vous jouez à des jeux sur votre smartphone

Où l’acheter au meilleur prix ?