Daft Punk : un clip inédit généré grâce à… l’IA

Le clip a été généré à l’aide de Story2Hallucination et le résultat est un bel hommage au duo électronique français qui s’est récemment séparé.

Après l’annonce de la séparation du mythique duo français Daft Punk il y a déjà une semaine, la réaction des fans ne s’est pas faite attendre. Beaucoup ont été anéanti, d’autres ont remercé le groupe pour ces 28 ans de carrière et de titres légendaires, et d’autres encore ont été inspirés pour leur rendre hommage. C’est le cas de Glenn Marshall qui a réinventé le clip du titre « Voyager » sorti en 2001. Il l’a fait d’une manière particulière puisqu’il a réalisé ce clip grâce à une intelligence artificielle. Glenn Marshall se décrit lui même comme un « computer artist » (artiste numérique) et est un habitué de l’intelligence artificielle pour créer des formes d’art inhabituelles et complètement intuitives avec son ordinateur.

Le résultat est pour le moins… psychédélique. Les formes sont plutôt abstraites et les couleurs très vives, à base de fluo et de néon. Mais on reconnaît bien quelques formes dans le lot, qui s’apparentent aux casques de Daft Punk. Pour le créer, l’artiste a utilisé Story2Hallucination, qui utilise le système de Big Sleep afin de convertir du texte en image animée. Glenn Marshall a rentré trois informations qui sont « casque de robot », « têtes de robots » et « robot disco » et a donné la consigne à l’ordinateur de ne générer que des images dans le style du film Tron, dont le duo est connu pour avoir fait la bande son en 2010. Ainsi, il a juxtaposé les trois séquences obtenues afin de créer le clip que vous pouvez visionner. Finalement, on a beau n’y voir presque rien, on reconnaît tout de même le style visuel du groupe, qui doit vraiment apprécier cet hommage… et c’est aussi l’occasion de redécouvrir l’une des très nombreuses pépites du groupe français.