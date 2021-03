DJI FPV : l’expérience de vol immersif ultime !

DJI annonce son FPV, un nouveau drone extrêmement prometteur qui promet l’une des expériences de vol les plus immersives jamais vu sur ce type d’appareil.

Après quelques fuites, DJI annonce officiellement son nouveau drone, le FPV, pour first person view. Ce nom n’a pas été choisi au hasard, puisque avec le FPV, DJI souhaite révolutionner la manière dont on pilote un drone. « DJI redéfinit l’utilisation des drones depuis l’origine de l’entreprise en 2006 », explique Ferdinand Wolf, Directeur créatif de DJI Europe. « Dès son déballage, le DJI FPV combine la meilleure technologie existante pour un drone hybride jamais vu. Il peut voler à toute vitesse, en mode stationnaire comme un drone traditionnel, accélérer comme un bolide mais s’arrête plus vite qu’aucun autre. »

Concrètement, le drone DJI FPV s’appuie sur une radiocommande dédiée et un contrôleur de mouvements (en option), capable de contrôler l’engin sur la base des mouvements de votre main. Plus besoin d’accrocher votre smartphone à une manette, vous pourrez directement avoir un retour vidéo avec le Casque V2 DJI FPV fourni, qui propose une latence étonnamment basse pour une meilleure immersion. En 1440x810p à 60 i/s, vous aurez une latence de seulement 40 m/S, et en 1440x810p en 120 i/s, la latence sera de 28 m/s.

Concernant le drone en lui-même, il devrait offrir des performances de vol exemplaires avec une vitesse maximale de 140 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en seulement deux secondes ! Côté vidéo, il est capable de capturer des images en 4K à 60 i/s avec un débit de 120 Mb/s via son capteur placé sur un axe unique stabilisé. Il est aussi capable d’enregistrer des séquences en ralenti 4X en 1080p à 120 i/s, le tout en H.265 ou H.264. Le constructeur indique également avoir travaillé sur la correction de la distorsion proche d’un effet « Fish-Eye ».

Le tout nouveau DJI FPV est disponible à la vente dès aujourd’hui sur le site officiel de la marque et auprès des revendeurs agréés. On retrouve un bundle DJI FPV standard incluant le drone, la radio commande V2, le Casque V2 DJI FPV, les différents câbles et une batterie pour 1 349€, ainsi qu’un kit additionnel DJI FPV Fly More qui inclut deux batteries supplémentaire et une station de recharge, et vendu 279€. Enfin, le Contrôleur de mouvements optionnel est facturé 149€.