Pixar partage deux court-métrages Sparkshorts sur YouTube

En réponse à la hausse des crimes raciaux envers la communauté asiatique-américaine, Pixar publie deux de ses court-métrages sur Youtube. « Wind » et « L’Envol » sont tous deux consacrés à des personnages d’origines asiatiques.

Depuis le début de la pandémie, aux États-Unis, les autorités ont constaté une hausse des crimes racistes et des discriminations envers la communauté sino-américaine. La semaine dernière, Disney+ partageait un communiqué en soutien à toute la communauté asiatique américaine et les organisations insulaires du Pacifique. C’est maintenant au tour de Pixar d’entrer dans la danse. Les studios d’animations proposent désormais deux court-métrages de leur cru sur YouTube. Sous les vidéos, on peut lire : « Les studios d’animation Pixar et les réalisateurs SparkShorts sont solidaires des communautés asiatiques et asiatiques américaines contre la haine raciste sous toutes ses formes. Nous sommes fiers de la représentation à l’écran dans ce court-métrage et avons décidé de leur rendre largement disponible, pour célébrer ce que les histoires mettant en vedette des personnages asiatiques peuvent faire pour promouvoir l’inclusion partout ».

Wind

Sorti le 24 avril 2020 sur Disney+, Wind est un court-métrage réalisé par Edwin Chang. Dans un monde magique, une grande-mère et son petit-fils sont piégés dans un gouffre sans fin. À force de volonté, ils vont récupérer les débris qui les entourent pour se frayer un chemin à la surface.

L’envol

Ce court-métrage de Robby Rubio suit les aventures d’un père qui découvre que son fils est différent des autres enfants. Il décide alors de le mettre à l’abri des regards pour le protéger. Mais lorsque ses extraordinaires aptitudes sont révélées au grand jour, il doit décider entre fuir pour cacher son fils ou l’accepter tel qu’il est.

Raya, première princesse d’Asie du Sud-Est chez Disney

Dans ce contexte, Disney s’apprête aussi à dévoiler Raya et le dernier dragon. Le long-métrage de Don Hall, Carlos Lopez Estrada, Paul Briggs et John Ripa, sera le premier long-métrage Disney consacré à un personnage de l’Asie du Sud-Est. Le film nous plongera dans le pays imaginaire de Kumandra, divisé depuis la disparition des dragons. Mais alors qu’une terrible malédiction s’abat sur le royaume, Raya va découvrir que l’entraide et la confiance sont essentiels pour sauver le monde. Il sortira en France, dans les salles de cinéma, le 14 avril prochain.

Pour découvrir plus de courts-métrages Sparkshorts, c’est sur Disney+ que ça se passe. La plateforme met à disposition toute une sélection de films du genre, estampillés Disney ou Pixar.