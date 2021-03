Logitech annonce son clavier Ergo K860 en France

Le constructeur lance aujourd’hui en France son clavier ergonomique en deux parties Ergo K860. Avec son design original, l’accessoire promet à la fois de réduire les tensions liées à la frappe dactylographique, mais aussi d’améliorer la posture de son utilisateur.

Nous sommes de plus en plus nombreux à passer des heures entières à taper sur un clavier, et la pandémie n’a évidemment pas arrangé les choses. Pour éviter tendinites et autres joyeuseries liées à une frappe répétitive, Logitech annonce aujourd’hui la sortie en France de son clavier ergonomique Ergo K860. Sorti l’année dernière à l’étranger, le terminal promet non seulement d’améliorer notre posture mais aussi de réduire les tensions musculaires. Grâce à sa structure incurvée et à son matelas repose-poignets intégré, le clavier promet ainsi 54% de soutien en plus au niveau des avants-bras, ainsi qu’un alignement parfait des poignets. Il a d’ailleurs été certifié par le très sérieux United States Ergonomics. Sur le papier, il est donc parfait pour le télé-travail.

Équipé d’un pavé numérique intégré, le clavier Ergo K860 se connecte à n’importe quel appareil, sans avoir besoin de câble d’alimentation. Il peut en effet être connecté à la fois en Bluetooth avec les appareils compatibles, ou via son récepteur USB-A. Alimenté grâce à deux piles AAA incluses, l’Ergo K860 de Logitech offre jusqu’à deux ans d’autonomie avant de nécessiter la moindre recharge. De plus il offre une portée jusqu’à dix mètres, et est compatible aussi bien avec Windows (7 ou ultérieur), que macOS (10.13 ou ultérieur). Afin d’assurer toujours plus de performances dans vos projets, qu’ils soient professionnels ou personnels, le clavier peut également être couplé avec jusqu’à trois dispositifs différents, entre lesquels il est possible de switcher en appuyant sur un simple bouton. Grâce aux accessoires et logiciels Logitech Flow, il est enfin possible de naviguer sur plusieurs ordinateurs en simultané.

Prix et disponibilité

Le clavier Logitech Ergo K860 est disponible à partir d’aujourd’hui en France. Il est commercialisé sur le site officiel de la marque, ainsi que chez la plupart des revendeurs tiers pour 119€.